吴振天回美探亲 约吴彦祖相聚

本地艺人吴振天最近回美国探亲，看望年迈的双亲及家人，并在旧金山见到好友吴彦祖。

吴振天因疫情关系，已2年没有返美看望家人，最近政府实施疫苗接种者旅游走廊计划（简称VTL），往返美国已无需隔离，他利用此便利条件上周飞回美国探亲。

他受访说，疫情前每年都会回家一趟，最近弟弟刚当了爸爸，自己还一直没有看到新生儿，所以计划回家一趟。

他感性表示，可能自己也年岁渐长，因此非常珍惜和家人的相处机会。这次回家，乐得当父母的司机，开车带他们去拉斯维加斯参加老虎机比赛。

这个周末，吴振天还会和家人一起庆祝父亲88岁大寿。“这次回来很开心，不仅能见到家人，还有口福，能吃到很久没办法想吃的食物。”

除了看望家人，吴振天也和以前的老朋友见面，在旧金山就见到了已移居美国的吴彦祖。

他表示吴彦祖的女儿在旧金山上学，一家人已定居当地。因为疫情关系，吴彦祖也是什么工作都做，最近则刚参演了美剧《西部世界》第四季的演出。

吴振天说，两人也有聊好莱坞的工作机会，但最近美国要过圣诞节，工作氛围不是很浓，所以也没和经纪人有太多联系。

吴振天飞美前刚客串完本地长寿剧《邻里帮》，他会在美国过完圣诞节，明年1月初回新加坡。由于本地和马国边境已打开，马来西亚的工作机会多了起来，他返新后会去马来西亚拍一个广告。