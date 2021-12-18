儿子朱哲宇办婚礼 朱厚任邀周初明等四艺人出席

本地资深艺人朱厚任的导演儿子朱哲宇今早（12月18日）娶美娇妻，今午在五星级新加坡君悦酒店宴客。由于疫情嘉宾人数受限，朱哲宇让父亲请10个朋友，记者数周前报道了此新闻，成了热搜，因为读者非常好奇人脉广的朱厚任，到底会请谁，“10人”名单太珍贵了。

随着婚礼今早举行，名单也揭晓。朱厚任接受《联合晚报》访问时说，请了周初明夫妇、陈丽贞与导演丈夫李世雄、刘谦益与池素宝，他说：“初明是老友，陈丽贞与李世雄看着我的两个儿子长大，池素宝很帮我的儿子，拍了很多我儿子导的短片。跟刘谦益也很有缘，他的儿子也认识哲宇。”其他包括电影上频合作的Clover Films董事经理林德、曾在朱厚任的制作公司工作的陈丽贞的姐姐，以及今早担任注册官的一对牧师夫妇。

朱厚任说：“我也很想请向云、王昱清、各评和慧芳等人，无奈疫情打乱了计划。”

他说百多人的婚宴分成两区，两VIP桌，每桌可坐10人，其他每桌五人，他所请的10人分成两桌，由于无法跑桌，他把两桌安排在毗邻，宾客至少可以隔着安全距离打招呼：“安排座位是学问，谦益与林德熟，所以坐在一起就不会闷。”朱家旧邻居的两个混血萌娃不在10人朋友的名单中，因为是属于“朱家人”。

一对新人今早约10点半在酒店给长辈敬茶，11点注册，12点半吃喜酒。朱哲宇与圈外妻在教会认识多年，两年前朱哲宇从英国毕业回来开始谈恋爱。谈到一对新人会与朱厚任住在一起吗，朱厚任说：“他们申请的屋子明年6、7月会建好，暂住在我姐姐的家。”会想尽快当爷爷吗？朱厚任笑着回应：“年轻人有自己的安排。哲宇从小到大有自己的坚持与规划，不会给他们压力。”

选择在本地度蜜月

由于疫情，朱哲宇在本地度蜜月支持旅游业，他将在MBS与圣淘沙的五星级酒店度蜜月，朱厚任说：“安全第一，不选择出国。去欧洲若不戴口罩担心疫情，戴口罩又怕排华。旅游配套是混血宝贝的母亲送的，明天会安排专车从酒店接他们到MBS住两晚，过后会接送他们去圣淘沙住4晚，吃、住都包到完，下午茶之类都替一对新人安排好了。”朱厚任原本建议一对新人去坐游轮，不过后来混血娃的母亲安排了旅游配套，他觉得也很理想：“两个酒店的地点都很悠闲，可以好好放松。”