李靓蕾控诉王力宏渣男行径 Yumi、徐若瑄被对号入座

（综合讯）王力宏认了与李靓蕾申请离婚，两天来一直默不做声的李靓蕾17日晚“核爆式”地在IG写长文反击，揭穿王力宏在八年婚姻期间约炮又召妓，还遭受王家一家人的冷暴力。长文一出，王力宏形象一夜崩塌，四个中国厂商迅速取消他的代言，天王周杰伦、林俊杰跟王力宏认识多年，也被网友发现连夜取消关注王力宏，林志玲随后跟进。

之前有自称本地双胞胎女团By2的闺蜜，爆料王力宏婚前与婚后与妹妹Yumi（孙雨，原名白炜玲）的地下情，还贴上两人的亲密照。王力宏及Yumi都发声明驳斥。李靓蕾一发文后，Yumi的微博再度涌入网友留言，她18日凌晨4时发文秀出警局报案单，写道：“人言可畏，众口铄金，语言会杀人。很抱歉大半夜麻烦警察同志，辛苦了！”谁知李靓蕾竟直接到Yumi微博呛声：“请把警察联系方式给我，我提供证据。”

徐若瑄经理人：不会再发言

李靓蕾在长文提到王力宏曾为一名已婚女明星“炮友”，不顾疫情期隔离规定飞奔她家中聚会。箭靶明显指向徐若瑄。徐若瑄昨天凌晨3时紧急发文灭火，并表示将对媒体未经证实影射报道以及网友恶意诋毁、转述、攻击的发言，一律诉诸法律。

本报昨天联络徐若瑄经理人，她只回应：“目前不会有更多的发言，如果之后有任何发表，都会透过（徐若瑄）个人面簿或IG转达，谢谢关心。”本报也尝试联络By2的音乐老师，资深音乐人许环良，不过他没回应。

王力宏至截稿时间未正式回应李靓蕾的指控，有报道指他从厦门出境，且班机延误，直到傍晚才抵达台湾桃园机场，因防疫规定，他必须搭乘防疫专车离开，不能与外界接触。

王力宏有很多“好朋友”

李靓蕾在文中提到：“你的十字架我不会再帮你捎了。”并指王力宏劈腿外遇，在很多城市都有“好朋友”，召妓对象有些是身边的工作人员。“演艺圈的男女关系，和你的三观也是颠覆我的见识。对象／前对象和他们的好友，大家一律以‘好朋友’相称。”

李靓蕾说即使这样，她还是选择原谅，不吵架，在家等着王力宏回家，但王力宏还是自私地离婚，理由竟是如果遇见喜欢的女生，不想让人家背负小三的骂名。李靓蕾还说婚前签下不平等协议，王力宏想保护婚前财产她能接受，但婚后两人共同努力得来的是她应得的，最后房子在王力宏名下，车子在他妈妈名下，财产转移得干干净净。