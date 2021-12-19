遭王父反控设计怀孕 李靓蕾再发文要求王力宏出面道歉

（台北讯）遭王父反控设计怀孕，李靓蕾再发长文，要求王力宏出面道歉。

王力宏遭前妻李靓蕾爆料指控，抖出过往曾有约炮、召妓等作为，王力宏的父亲王大中深夜发亲笔信给台湾媒体，反控李靓蕾当年设计怀孕及逼婚等。对此，李靓蕾今早（12月19日）再度发长文回应，表示看到王爸爸年纪这么大了还要为了45岁的儿子出来说谎、拿着亲笔信拍照，觉得很心痛也不敢置信，同时也反驳王父的相关指控，强调当初与王力宏一直是有共识，以结婚为前提交往。

李靓蕾在发文中质疑，如果不希望女方怀孕，男方一定会做好保护措施，同时也指出，一个37岁的高知识成功人士，不可能因为被威胁而做出结婚这么慎重的决定，且如果是被要胁，怎么还会有第二胎和第三胎？

李靓蕾也强调，她并未如王父所说，要求数亿台币生活费，也没有要求一毛钱的赡养费，并指唯一的要求是让三个孩子的生活品质不变。王父诉说儿子在婚后的七年是痛苦，李靓蕾对此说，如果是七年的痛苦，怎么还会有二胎及三胎，没有恩爱，如何会有孩子？

李靓蕾也指出，前天发的长文是在两名好友的陪伴下，一个人一字一句写完的，且有人证可以证明，并非如王父所说是两年处心积虑的结果。她在文末也要求王力宏，在今午3时前公开道歉，否则她将立即寻求法律途径对王力宏及王父提告。