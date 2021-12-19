终回新山 一家团聚 陈汉玮：愿做15次检测

陈汉玮终回新山，昨（12月18日）一家团聚为慈母欢庆八旬生日，他说：“就算要做15次检测，也好过15个月不能团聚！”

“比较起那些很想回家，但订不到车票、也买不到机票的人，我已经算是非常幸运了，不应该再有任何埋怨。”汉玮说。

他原订本月初回家，却因工作延至12月12日，期间发生奥密克戎变种毒株，新马VTL颁布新条例，汉玮携母绕道600公里回乡探亲，须做15次检测。

但他认为即使再做多少次检测也无所谓，能与家人聚首，已是莫大的幸福。

《新明日报》日前报道，汉玮老家在柔佛新山，携母回马，须飞吉隆坡，再乘长途专车回柔佛新山。

汉玮14日回到柔佛新山，“我的行程从早排到晚，处理母亲的医药报告、银行账目，因两年没回家，家里很多东西坏了，像地板裂了、电视机、微波炉、沙发统统坏了，沙发甚至一坐就凹下去，爸爸常爱在外面坐的椅子也坏了，这些残旧的家具都得换......”

两年没回家，见到父亲可有激动落泪？“没有，家人都很含蓄，心里知道就好。”他感恩自己回不了家的这两年，有姐姐代他照顾父母。

汉玮：“以前是车水马龙，车辆来往穿梭非常热闹，但现在望过去，长堤真是一辆车都没有。”（受访者提供）

纵观长堤 感触多

汉玮告诉《新明日报》：“以前是车水马龙，车辆来往穿梭非常热闹，但现在望过去，长堤真是一辆车都没有，有多少马国人渴望在佳节回家探亲，却买不到机票、车票......”

汉玮说，新马陆路VTL，除了允许乘坐VTL巴士，是否也能在过些时日通融电单车、私召车通行？

“对于海外游子来说，如果多了电单车、私召车的选择或更理想，年长者要乘搭长途巴士体力或无法支撑，老人家也未必会懂得上网买票。”

“再说，乘搭新马航空VTL，单是检测费用已是一笔不小的数目，本地打工的马国人若月薪不高，根本负担不起，要是工作拿不到假期，一样无法回家去。”

汉玮了解，两地政府为了安全考量，新马VTL无法随意开放，但听到身边好些朋友抢不到回家的票，内心恻然。

人在柔佛新山的汉玮下周回新，23日投入工作，“谢谢公司批我假期，让我能回家探望家人，很感谢他们的体恤。”

“不过，这一次妈妈不会陪我回新，我不想她舟车劳顿太辛苦，还是暂时留在新山老家吧。”

只是，明年春节他将孤零零一人吃团圆饭，笑问：“看看有谁要‘收留’我一起吃团圆饭？”

喜见马国议员曾茄恩

汉玮透露，因看节目《星期二特写》，见到马国议员曾茄恩义无反顾协助人在本地的马国妈妈，搜集这些妈妈的母乳，通过冷藏车运到全马，给与她们分隔两地的宝宝们喝，这样的义举持续做了一年多，他非常感动。

“我们见了面，非常谢谢他这么热心助人，碰面时也聊了一下。”汉玮说。