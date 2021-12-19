陈澍城肖像遭盗用 陈建彬频接诈骗电话

三天两头接电话要个人资料，陈建彬立即挂电话；陈澍城肖像被盗用“卖”比特币，竟采用他去吊唁的灵堂照！

据新加坡警察部队公布，2021年上半年罪案数据显示，本地上半年的罪案从去年同期的1万7492起，上升11.2%至1万9444起，其中诈骗案从去年同期的7247起上升16%，达8403起！

由于诈骗手法层出不穷，由林嘉仪监制，今晚（12月19日）9时正通过8频道播出的《欢喜大世界》，特邀嘉宾将话题聚焦讨论“诈骗案”。

《新明日报》总编辑朱志伟是受邀嘉宾之一，他说：“我是以全国罪案防范理事会理事的身份参加这个节目。主要是希望通过节目呼吁观众警惕诈骗活动。骗子手段无所不用，防不胜防，我们最重要的就是要保护好自己的个人资料，尤其是银行户口号码，在任何情况下都不要说出去。”

《新明日报》记者走访了两名资深男星——陈澍城与陈建彬，他们分享对诈骗案的想法，并呼吁公众提高警惕，切勿上当！

骗局无孔不入

陈澍城受访告诉《新明》，其中一次是无巧不成书，他到银行转账支票，同天下午就接到声称“来自银行”的电话，“对方说是资料有问题，要求我提供个人资料详情，当天我确实有去进支票，那一刻确实挣扎了一下，但理性告诉我，银行不可能通过电话来要我资料，于是我拒绝了！”

澍城是少有不参与社媒活动的艺人，无论是面簿或IG皆无踪影，他直言不曝光社媒，就是为了避免外泄太多个人行踪资料：“但刀无两头利，避免成为犯罪集团‘下手’目标的同时，身为艺人，这年代在社媒拥有追随者无疑能为自己制造商机，只是，我认为自己该有的都有了，这把年纪再去‘冲’也没有用。”

但躺在家里都“中枪”，澍城最火大的，是名字被利用，登上外国杂志网站，声称他投资虚拟货币获得巨大回收，赚了很多钱！

澍城说：“我还接到人家恭喜的电话，贺我玩虚拟货币斩获很大！”澍城惊觉被不法者利用挂在网上的，竟是他到灵堂吊唁他人的照片，“还是一张愁眉苦脸模样！”

澍城向公司汇报，交公司处理，但因诈骗集团在海外，鞭长莫及。

至于被电话通知中奖，被告知是“幸运儿”的例子更时而有之，澍城感叹：“骗局无孔不入，令人意想不到，我想呼吁公众，便宜莫贪！”

艺人是诈骗者的“饵”

陈建彬无奈表示，艺人肖像经常成为诈骗者有利的“饵”，像盗用FB面簿照片，向对方的追随者开口借钱；或者是要求网友拿出500或1000元参与“投资”，网友若碰到，千万别上当！

建彬透露，有时外出活动与人合照，也可能无缘无故成为“代言人”，他认为有些可帮、有些不应姑息。

像出外要求合照：“小贩摊主营生不易，如果被要求合照，我一般都不会拒绝，要是真能因为我而能令小贩生意火红，我也会很开心。”

至于接到要求个人资料的诈骗电话，建彬屡见不鲜，“最好的方式就是直接挂断电话，无须多言。”