吴镇宇登《追光吧！》 预告儿会发"黑"视频

优酷与东方卫视上个月推出《追光吧！哥哥》第二季（简称《追光吧！》），节目邀请21位男艺人参与“追光”，包括港星吴镇宇、张卫健，台湾歌手吴建豪、杨宗纬，韩男团2PM成员尼坤，以及中国大陆歌手沙宝亮、刘也、陈楚生等，由金星、金晨和宋雨琦组成“追光艺术委员会”。

影帝吴镇宇在初舞台考核上用低沉的嗓音演唱《被遗忘的时光》，虽然唱功未必最强，但却是最有舞台魅力的一位。至于儿子费曼是否有关注他的初舞台演出，吴镇宇日前接受优酷群访时不忘自豪提及爱儿数学考99高分，之后他透露：“费曼好像利用这两天在剪‘黑’我的视频吧，据他妈妈说。”预告爱儿或会在社媒上传视频。

在《追光吧！》播出一周后，13岁的费曼果然现“身”微博，不过是为爸爸拉票，至今未上载吴镇宇所提及的“黑”视频。

费曼自去年底起在微博都幽默称吴镇宇为“无蒸鱼”，为参加《追光吧！》的吴镇宇发了一篇200多字的贴文，呼吁网民记得收看节目前备齐“防鱼（宇谐音）眼睛”“防镇耳机”，才会有个“更舒适和快乐”的体验。最后他还写下：“请您投给无蒸鱼（吴镇宇）一票，因为如果他被淘汰回来的话，我就洗（死）定了”，逗得网民笑开怀。该文至今吸引1万6000万民点赞。

之后费曼在该文底下留言继续跟网民互动，一板正经地表示若父亲淘汰回港，网民可改支持吴建豪。有网友好奇其中原因，他再次发挥“吴式幽默”，妙答：“投吴建豪因为一，姓吴；二，只知道吴建豪；三，没有周杰伦。”只能说这对父子相处的方式真的很“不一样”呢。

现场演唱压力大 后台打坐调整心情

吴镇宇受访谈《追光吧！》时表示隔行如隔山，现场演唱压力挺大的。

他指自己队里成员如大陆歌手陈楚生、尼坤音乐方表演面都能很快上手，像尼坤只要用两小时学舞蹈就能上台演出。

提及节目曝光他在后台打坐的画面，吴镇宇自认有一点社恐，并指那天晚上漫漫长夜，还没轮到自己出场，于是打坐调整心情，让自己表演前冷静一下。

无论是《追光吧！》的吴镇宇和张卫健，或是先前《披荆斩棘的哥哥》中的陈小春、张智霖和谢天华等，近来港星上大陆综艺似乎都效果不俗。他认为，或许香港演员从小都接受过综艺训练，对待综艺的态度有些不一样，虽然是竞技类节目，但还是抱着一个“玩”的心态，“就比较放松去投入，观众也看着比较舒服。”

儿子常发文和视频‘亏’吴镇宇

其实费曼不时会在微博发文和视频，偶尔心血来潮时会神来一笔“亏”吴镇宇。

像最近吴镇宇接受大陆媒体访问时，被问及好友张智霖的优点时表示“就是把袁咏仪娶走了，那个就是回馈社会，救赎众生啊”。袁咏仪事后“反击”，月初在微博写下“镇宇哥！伟大的人还有你的太太，为大众除暴安良，警恶惩奸，舍身取义”，该微博获费曼点赞，他在转发该则微博时更不忘赞袁咏仪“说得好啊！”

上周二费曼也转发了吴镇宇的另一段访问视频，片中吴镇宇表示太太和儿子都不了解自己，而费曼转发时则标注爸爸，问“那无蒸鱼你懂我吗？”

费曼2014年和爸爸一起参加大陆亲子综艺节目《爸爸去哪儿》第二季，第一次进入了观众的视线，之后父子两曾一起拍电影《转型团伙》《脱皮爸爸》。据悉费曼现阶段专心课业淡出幕前，在香港就读于新加坡国际学校。