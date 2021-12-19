王力宏过了时限未道歉 “三点”登微博热搜榜首

（综合讯）王力宏前天（17日）遭妻子李靓蕾爆料指控遭王家人羞辱和冷暴力，并爆料王力宏婚后出轨、召妓等，远在美国的王力宏父亲王大中今天凌晨发亲笔信给台湾媒体，反控李靓蕾当年设计怀孕及逼婚等，并指王力宏劳心劳力维持婚姻，强调儿子分居两年来没有出轨。对此，李靓蕾今早在Instagram发出声明，列七点反驳王爸爸，指控王力宏联合父亲污蔑她，要求王力宏在今天下午3时前公开道歉，否则将对他们提告诽谤。

许多网民以“吃瓜群众”（旁观八卦新闻）的心态今午驻守社交媒体平台，留意王力宏或李靓蕾的最新动态。

约3时半左右，“三点”这两个字甚至登微博文娱热搜榜首，“李靓蕾发文回应”则排名第二。

截至下午4时，王力宏仍未公开道歉，台湾媒体报道，他过了时限仍保持沉默等同于选择被告。目前，他所属的宏声娱乐也未有回应。

李靓蕾接连发文造成“毁灭性”效果，王力宏26年以来的优质偶像形象一夕崩盘，中国大陆已有至少五个品牌宣布跟他终止合作之外，有网友发现央视也出手了，在大制作电视剧《大决战》中将王力宏“消音”处理，原本由王力宏与女歌手谭维维男女对唱的片尾曲，今早突然变成谭维维独唱，片尾字幕的工作人员名单已经看不见王力宏的名字，疑似被马赛克处理。

另有报道指出，王力宏这些年参与演出31部电影，还有两部准备拍摄，网友揣测他的作品有可能遭封杀或删改，或会导致无辜人士被牵连。