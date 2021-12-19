By2妹Yumi发文称是王力宏“婚前女友” 李靓蕾火速反驳

本地双胞胎组合By2的妹妹Yumi（孙雨）被影射是王力宏婚内出轨的对象，虽然By2工作室随后发文澄清并贴出报案单，却立刻遭李靓蕾反击回应指手握证据愿意提供给警方。今天（19日）晚上7时50分，Yumi在微博发文作出回应，在声明中列出七点，包括已“將报警信息以私信的方式发给了李小姐”。她在声明中称从未介入王力宏与李靓蕾的婚姻，并指自己与王力宏不存在任何不正当关系，透露两曾于2012年正式交往，“虽然时隔久远，但刻骨铭心”，还附上当年跟王力宏交往时互传的甜蜜简讯截图。

Yumi称和王力宏交往期间经常被迫异地，所以会分享亲密照片。她还说，在她的认知里，李靓蕾是王力宏2013年10月才开始交往的对象，当她知道两人将结婚后还送上了祝福。

至于网传的两人合照，Yumi称照片是2013年拍摄的旧照，2015年晒出来是因为和当时的男友吵架发出来气他的，她与王力宏2015年已互删微信好友。

Yumi12月19日在微博发文作出回应。（微博截图）

针对Yumi在声明中写道“2015年，当时我俩早已互删微信好友”，李靓蕾火速在微博标注Yumi，并附上Whatsapp截图反驳：“因为....之后都改为使用Whatsapp，还特地换上裸照头像喔⋯⋯好几天没睡觉了。今天先睡了，其他的明天再说。”预告明天将继续“放料”。