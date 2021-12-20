李靓蕾凌晨怒轰王力宏不知悔改 再爆对方“性成瘾”

王力宏和结婚八年的李靓蕾离婚，李靓蕾17日写下近5000字的长文，指控王力宏约砲、召妓等行径。王力宏终于在19日晚间发声反击，表示婚姻都活在恐惧跟勒索中，对婚姻绝无不忠，还遭李靓蕾索讨近8.8亿台币（约4290万新元）的赡养费，最后谈定6.6亿台币（约3218万新元）。对此，李靓蕾今天（20日）凌晨再度发文，表示很遗憾走到这一步，更怒轰王力宏“不知悔改”。

李靓蕾简短提出四点：一、关于王力宏称对婚姻没有不忠，她反问：“你没有对我们的婚姻不忠？期待你的一一回复。”；二、有关王力宏交代跟她是在2003年的演唱会现场认识，后来没有联络十年左右，她调侃说：“可能你的‘朋友’太多记性不好。”

三、关于财产分割事宜，她反驳道：“赡养费确实一毛都没有要，不要试图混淆视听！”；四、王力宏指自己活在恐惧，勒索，和威胁之下，她说：“事实是相反的，请见以下我们看的心理师的专业分析，有清楚说明我才是长期遭受精神虐待，羞辱，和被你情感操控的那个人，不是你。另外，她（心理师）认为你有性成瘾和自恋型人格的问题。她也说，你的问题是你会跟亲友造谣我有精神疾病来低毁我人格，而这种行为不可取。”李靓蕾也附上心理师分析资料截图。

最后，李靓蕾说：“今天比较晚了，关于其他问题我会继续回复，待续。”