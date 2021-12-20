生产前追看王力宏新闻，孙文海太太昨下午（12月19日）临盆添公主，母女平安，文海激动得眼眶泛红！

本地公司活动策划人兼艺人孙文海育有两名儿子，长子12岁、次子5岁，他对儿子疼惜有加，但文海向来是“女儿控”，总觉得“人生还未圆满”，渴望拥有一女。

《新明日报》不久前报道，文海太太今年在无预备下怀孕，预产期原订本月底，昨早6时左右出现不适，在文海陪同下进入汤申医院待产。

孙太太采取自然分娩方式，为了帮爱妻打气，文海进入产房当“陪产先生”，前后一陪9小时！

妻生产前追看王力宏新闻

文海笑说太太很强，入产房时以手机追着韩剧、一边还八卦地追看王力宏的婚变新闻进展，他则追港剧，夫妻俩迎接宝宝来临前，还能娱乐一下，直至太太的阵痛越来越频密......

“我在产房亲眼目击太太生产，不住为她打气、陪着她呼气憋气，见到她在孩子临盆前因剧痛而脸青唇白，深切感受到她真的好辛苦，真应该好好呵护她，那个拼尽全力生产的画面我永远不会忘记......”

下午4时30分，女婴呱呱坠地，母女平安，孙太太像是完成使命般松了口气，还嚷说“饿了”，文海见到爱女那一瞬间，脑子有点迷惘，感受无以名状，直至真正回神时，喜获千金的他眼眶红了！

“其实我在12月有很多场表演，一直忙到18日，19日至24日休息，女儿很‘懂事’，就选在我休息的第一天降临了！”

文海透露，爱女名为孙艺慧，体重3公斤，五官乍看比较像太太，妻子产后状态良好，预计明天冬至即可出院欢庆佳节，一家团圆。

《新明日报》记者打趣文海，小牛女提前出世，正好赶上冬至、圣诞、元旦哦，文海笑说：“是啊，她出来陪我们过节；女儿肖牛，牛向来勤奋，我担心她以后操劳，还要求她别太早出世，她也很乖，下午时分才来报到......”