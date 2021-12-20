为陪儿成长推掉不少工作 涂松岩：在家当绝世好爸是最大的收获

中国实力派演员涂松岩去年在剧集《以家人之名》中饰演“李尖尖”谭松韵的父亲李海潮，剧中形象温暖人心、靠着精湛厨艺治愈人胃，该剧播出后该角受到观众爱戴，更被誉为大陆“国民第一好爸爸”！最近这位“绝世好爸”在热播中的中国剧《小敏家》中变身“渣爹”金波，剧中他因出轨、性格品行问题与饰演其前妻的周迅离婚收场，离婚之后还经常闯祸须靠周迅为他善后。

不过，现实生活中的涂松岩更贴近《以家人之名》中的“绝世好爸”，为了陪伴儿子成长推掉不少工作。45岁的他在优酷媒体群访时透露，跟太太要孩子之前就做了这个决定，至少在孩子上学之前都尽可能多陪伴他，因此涂松岩2015年当了爸爸之后工作量相对减少，有时拍戏甚至会带儿子进组。他说：“我觉得我没有留遗憾，这是我这几年最大的收获。”

他自豪指出，从儿子出生至今六岁，都是他跟太太亲力亲为照顾，夫妻两从不假手于人：“我觉得要亲自带，你要亲自去感受这种付出和爱，因为在养育孩子的过程中，不仅是你把他抚养大，同时他也教你怎样成为一名合格的家长，也是一个再次生长的阶段。”

对于好父亲的定义，他表示每个家庭的标准都不一样，但有一点是共同的，就是一定要多陪孩子，因为陪伴其实是最重要的。

他在当了爸爸之外也有其它的“收获”，他说，还未有自己的小孩之前，过去诠释父亲角色都靠借鉴观察、想象和技巧去演，直到真正有了自己的孩子，对他演出父亲角色有极大的帮助，而且现在很多时候演起爸爸还是真情流露呢。

被角色渣爹行为气着

同样是父亲角色，《以家人之名》的李海潮和《小敏家》金波却“差很大”，演绎两个反差如此大的角色，涂松岩指出，现在的观众能特别共情对待每一个角色。

“虽然也在骂金波、骂冯春生（播出中的中国剧《不惑之旅》，由涂饰演的角色），夸李海潮，但是他们基本上都是对角色对剧情，很少有对演员本身的人身攻击，都特别的理智和有分寸感，这个是特别好的事情。”

至于拍摄《小敏家》时有否被角色的渣爹行径气到？他直言：“别说拍的时候，看剧本的时候都把自己气着了！这种气跟观众看到剧的感觉是一样的，因为剧本好才会打动到我，我才会认同他。”

他还说，渣男没得手时各种甜言蜜语，一旦得手之后托辞借口都上来了，“希望广大的女性朋友警惕这种人，哈哈。”

喜欢与周迅聊人生感悟

涂松岩拍戏之外，私下会跟周迅聊人生感悟。

他表示：“我还真的挺喜欢跟她（周迅）聊天的，很舒服，你能感受到她的真挚，这个特重要。”

至于跟同剧演员私下都聊些什么？或许是天秤座的性格，涂松岩自认性格相对平和，碰到年轻人能聊电单车、旅行和极限运动，跟黄磊会聊孩子和做饭。

黄磊在《小敏家》中担任主演之一，也是该剧总编剧，涂松岩透露，擅长下厨的黄磊还会“管”道具食物，拍摄时看到一碗道具面端上来时会给予一些意见，精益求精，对于细节要求特别严谨。