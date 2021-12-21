青春回来了！重新诠释《城里的月光》 听许美静怎么说

一说到许美静，你是否会想到《阳光总在风雨后》、《遗憾》、《城里的月光》等脍炙人口的经典歌曲？这些歌曲曾传遍新加坡的大街小巷，尤其是《城里的月光》，成为了无数新加坡华人的青春和童年回忆。现在，许美静带着全新的《城里的月光》回来了！

Disney+与本地歌手许美静首度合作，为新活动“亚洲剧场伴你左右”宣传造势，时隔多年重新诠释《城里的月光》。

Disney+新活动“亚洲剧场伴你左右”含括多部热播的亚洲剧集供观众选择。（Disney+提供）

在宣传短片中，不同年龄层和职业的新加坡人在小贩中心、街道、市中心等地一边收看Disney+上的节目，一边跟随许美静合唱《城里的月光》。可以看出，虽然人们身处在不同的地方和行业领域，也互相都不认识，但Disney和《城里的月光》成为了他们的共同回忆，将他们的心连在一起。

由于是第一次合作，许美静起初并不知道对方是Disney，只是被他们的真诚和专业的团队打动。知道合作方的身份后，许美静表示非常惊喜。她分享道：“与Disney合作非常愉快，同时我也感到很荣幸，自己从小就喜欢Disney的动画和电影，看到亚洲的创作者们走向全球观众我也感到非常兴奋。”

许美静本人也是Disney的忠实影迷，因此对这次合作感到非常荣幸。（Disney+提供）

对于多年后再唱《城里的月光》，许美静表示：“这首歌是我二十多岁的时候发表的。在我人生现在这个阶段，能够分享新版的《都市月光》对我来说意义重大。有些东西无法通过言语表达，希望听众能从歌曲中听到我的一些心里话。”