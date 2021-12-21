《万千星辉颁奖典礼》最后五强公布 本地观众又无缘投选

香港无线电视（TVB）昨午（12月20日）揭晓《万千星辉颁奖典礼2021》16个奖项最后5强名单。

不过，令人关注的是，今年的海外投选，与去年一样，除了马来西亚观众得以投选当地“最喜爱TVB男主角”、“最喜爱TVB女主角”和“最喜爱TVB电视剧集”之外，本地观众再次无法投选本地“最喜爱TVB男主角”、“最喜爱TVB女主角”和“最喜爱TVB电视剧集”，令不少本地观众感到百思不得其解，毕竟TVB在本地拥有庞大的观众群，尤其近年该台为海外观众开设了OTT服务（互联网传输流媒体的服务）的TVBAnywhere（本地则是TVBAnywhere+），让观众可透过手机与平板电脑观赏该台的节目，而据悉，本地TVBAnywhere+也拥有不少观众。

针对此，《新明日报》向TVB询问，该台国际业务部总监李德基回复说：“2021年，我们一直计划举行新加坡票选“我最喜爱男女艺人和剧集”，同时亦计划带艺人到新加坡出席拉票宣传活动。奈何新加坡疫情在第三季度时更见严峻，导致TVB和赞助商要取消新加坡的票选计划。由于时间太仓促，未能及时再为新加坡找合作商户，所以决定明年再隆重在新加坡举办。”

黎耀祥无缘视帝

角逐视帝最后5强的名单中，黎耀祥为演出《拳王》秘密操肌不敌同剧的后辈张振朗，被踢出5强，无法问鼎视帝，让人感到意外，而论剧中表现，黎耀祥确实比张振朗更胜一筹，尤其内心戏掌握。

锺嘉欣是大赢家

视后的竞争势均力敌，其中回巢的锺嘉欣是大赢家，一共入围4个奖项。首次入围角逐视后的姚子羚，昨天在活动中被家燕姐点名赞赏，说她演技大跃进，将会是夺下视后的大热。

部分入围名单

最佳女配角

姜丽文《爱回家之爱心速递》

陈自瑶《宝宝大过天》

麦美恩《智能爱人》

刘佩玥《换命真相》

何依婷《星空下的仁医》

最佳男配角

张颖康《逆天奇案》

泰臣《智能爱人》

朱敏瀚《换命真相》

罗子溢《星空下的仁医》

黄子恒《拳王》

最佳女主角

李佳芯《智能爱人》

林夏薇《七公主》

黄智雯《把关者们》

锺嘉欣《星空下的仁医》

姚子羚《拳王》

最佳男主角

陈展鹏《逆天奇案》

谭俊彦《换命真相》

郑嘉颖《星空下的仁医》

马国明《星空下的仁医》

张振朗《拳王》

最佳剧集