《团圆饭》演朱厚任小鲜肉时期 朱哲伟比老爸还凶

新年“回春”罗！朱哲伟与黄晶玲将携手印籍网红DAS，合唱摇滚版《财神到》！

“团圆饭”先吃！由Clover Films、李国煌参与投资的贺岁爱情喜剧《团圆饭》将订于明年1月20日，在春节前抢先出击。

有趣的是，《团》片中有二年轻演员，包括外形俊朗的朱哲伟，他将演绎演技派男星朱厚任的小鲜肉时期；外形带时尚气息的黄晶玲，则饰演阿姐向云的“少女时代”。

记者联系Clover Films老板林德，林德受访时笑说：“朱哲伟是厚任大哥的儿子，儿子扮演父亲的年轻时代再适合不过，两父子拍摄时还使小心机，设计了同一个小动作，在银幕上让人会心一笑！”

问起相似度，林德认为朱氏父子的眼神有八九十巴仙相似！

朱厚任受访则笑说没想到哲伟把“小坏蛋”的角色演绎得那么放！“他为《团圆饭》第一次演坏人，凶悍的眼神确实像我年轻的时候！”

厚任爆料，由于哲伟“凶”眼慑人，在片场拍摄时，居然将一名只有大约六七岁的小男童吓得不敢跟他对戏！

“哲伟的眼神比我还凶，让我有惊喜！”厚任赞，不过，哲伟只是客串。

演绎向云“美少女”时代的黄晶玲，与阿姐相像吗？林德幽默放话：“黄晶玲当然比不上陈一心（向云爱女）那么有向云的影子，但她把一个单亲妈妈的角色演得很放，感情线拿捏得很好！”

林德早在电影《女鬼爱上尸》便慧眼识黄晶玲，认为对方具备好演员素质，他透露，《团圆饭》在剪片时，爱奇艺方赞叹黄晶玲的演技，纷纷问“她是谁？！”

朱家三父子被“包”

据悉，朱哲伟、黄晶玲与能说得一口流利华语的印籍网红DAS将为贺岁片《团圆饭》开金口献唱一曲《财神到》歌曲。

林德透露：“这首歌会一反传统，以摇滚方式表达，歌曲中段让DAS表演绕舌，在《团圆饭》的片尾出现。”

据悉，为贺年歌掌镜的是厚任最近小登科的儿子朱哲宇，拉队滨海湾花园一片花团锦簇取景拍摄，厚任促狭说：“我们一家人，都让林德给‘包’了！”