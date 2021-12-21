TVB工作30年 朱咪咪叹从不被重用

在无线服务30年，朱咪咪叹从来不被重用。

定居本地的新马资深艺人朱咪咪，今年（2021年）1月初在香港拍了广告回新后，就一直留在本地。她接受《联合晚报》访问分享近况，提起最近接到TVB（无线）的通知，说要颁给她30年服务金牌，她没有流露太大喜悦，反而感叹：“TVB从来没有重用我。”

这30年，朱咪咪在TVB拍了近80部电视剧，但大多是配角，难怪有这番感触。她去年拍《陀枪师姐2021》时也在一个访问中透露，拍这部剧的工资连油费都不够付，不过她不是太介意，因为剧集深入民心，知名度大增，可以登台唱歌赚钱。

朱咪咪也跟晚报记者说：“我唱歌经验这么丰富，唱了十几二十年，还在红馆开过演唱会，1万2000人，但TVB从来没有让我主持一个歌唱综艺节目。我不用做主咖，可以有其他主持人，但这样的机会都没有。可能因为我不是签长约的，但我也服务30年了。”

邀做一个综艺节目 酬劳只175元拒绝接

她说这趟回新快一年了，TVB也没有找她拍戏，只叫她做一个综艺节目，会付1000港元（175新元），她拒绝了。她和TVB还有一年合约，要履行五个节目（剧集或综艺），而这样的部头约没有底薪，有工作才有收入。

虽然不受重用，但朱咪咪自豪地说：“我今天的成绩是靠我自己唱歌得来的，不是靠TVB的电视剧。”不过她为其他资深演员叫屈，“现在香港很多老一辈的演员，他们吃什么？没有底薪，没有节目，他们怎么活？”

为明年本地开唱做准备

朱咪咪留在本地没有闲着，她要为明年农历年在本地举行的“哈哈！母老虎 2022朱咪咪开唱啦！”演唱会做准备。

对于演出内容，她大卖关子，仅透露会有一位特别嘉宾，“他很受欢迎，是我心目中的男神”。记者追问线索，朱咪咪只肯说，“不是香港的”，应该是本地艺人。

农历年的演出之前，朱咪咪下个月初会先飞美国登台，在西雅图和洛杉矶各有一场演出。她上个月也到了纽约登台，笑说：“有没有觉得我鼻孔变大了，因为要做ART检测。”她说这些演出才是她的收入来源，也坦言登台的钱好赚。

2017年在红馆举行“朱咪咪利利是是演唱会2017”时，她说是最后一次在红馆开唱，但经不起主办商游说，明年9月将再次踏上红馆舞台。其实现在去香港要隔离21天，让她却步，但她明年7月得回去为演唱会宣传，她说：“相信到时候香港已经开放了吧！”

难忘14岁来新“偷唱”

聊起登台经验，朱咪咪忆起当年从怡保来新，跟着在酒廊驻唱的二姐一起演出。“午餐时间，我上去唱一两首，然后坐在后台一个小小的房间，到了下午4点，再上去唱一两首，就这样唱了一年。那时候我十四五岁，是‘偷唱’，我也没拿过钱，应该都交给姐姐了吧！”

做了这么多年演唱会，朱咪咪说每一次的节目都是自己编排。她说：“我发现观众最喜欢听我说话，跟我聊天，不管我说什么，大家都笑开怀。”

“哈哈！母老虎 2022朱咪咪开唱啦！”明年2月5日在滨海湾金沙剧院举行，售票详情可到滨海湾金沙官网或sistic.com.sg查询，或拨打售票热线63485555。