一支广告赚148万 王力宏恐10倍奉还

（综合讯）王力宏跟李靓蕾的战争终于告一段落，在他发出道歉文后，李靓蕾向《苹果新闻网》透露不会提告了。

接下来让王力宏头疼的应该是中国代言厂商的求偿，《苹果新闻网》询问圈内资深经纪人，据知吐还全额的代言费是必然的，但要看当初签约的条款，他所知最严重的赔偿条款可达代言酬劳的10倍。

艺人与广告厂商签代言合约时，通常都会附带条款，一旦代言艺人发生有损形象或犯罪行为时，厂商可以要求赔偿金，金额有可能是彼此谈定的，但一定比代言酬劳高，为了保护品牌形象，厂商甚至会祭出10倍赔偿金的天价来自保及约束艺人的行为举止。

王力宏今年在中国包括汽车约有4支广告，外界推估他每个代言的酬劳约3000万元台币（约148万新元），目前无从得知他签约的赔偿金条款属于哪一种，若他签了10倍赔偿金合约的话，那他光1支广告就要赔偿3亿元台币（约1480万新元），加上未来他在中国绝对接不到广告、商演、真人秀，金脉全断的他“钱途无亮”，这可能是搞定李靓蕾后，他最忧心的事了。

李靓蕾料获5600万赡养费

王力宏昨天（12月20日）发声明宣布将李靓蕾和孩子住的房子过户到前妻名下，代表他名下4.8亿（约2400万新元）“吾疆”豪宅要送给李靓蕾。

若加上他答应给前妻的6.6亿（约3200万新元）美国房产及股票，初估李靓蕾在这场离婚战争可获11.4亿台币（约5600万新元）。

王力宏提日文名 李靓蕾轰：手段低劣

王力宏在声明中写出李靓蕾的日文名字西春美智子（应为西村美智子），李靓蕾反击王力宏是想勾起中国网民的仇日情结，心寒说：“关于你脱序的一直在文中一直叫我西‘春’美智子，只坐实了你是一个无论修养或人品都很低劣的一个人。”

李靓蕾坦承小时候用过日文名字，“后来决定不再用，因为我的生长和日本没有连结，且父亲离开了我们家庭让我有不好的回忆。我自小在台北生长，认为使用中文名字是更能代表我的符号。”

李靓蕾说舍弃日文名字是她的选择也是伤痛，这些事情王力宏都很清楚，“但你却不顾我的感受，用这么低劣的手段来伤害我，让我对你仅存的一点尊重也没有了。”

《环球时报》点评：“失德艺人必须凉”

王力宏优质偶像形象崩塌，虽然昨天发声明认错道歉并宣布暂时退出要娱乐圈，然而中国官媒《环球时报》直斥暂时离开还不够，评论直言“失德艺人必须凉”。《环球时报》在微博发文表示，娱乐圈明星因为踩踏法律和道德边界而“翻车”的情况频频出现，让人认为该领域已经成为社会道德风气的“黑洞”。而这些明星在被爆出私德有亏，甚至违法犯罪时，竟然还有死忠粉丝为他们叫屈，“如果不对此畸形现象予以纠偏，被引入歧途的可能是更多年轻人原本可以健康明亮的人生。”

道歉文把妻排第3位 唐绮阳火大怒骂

王力宏的道歉文惹怒台湾著名星座专家唐绮阳，她怒骂“连要道歉的对象都没搞清楚，要道歉的对象是她，不是大家，更不是你爸妈。”

最让唐绮阳生气的是，王力宏在道歉文中提到承诺给女方“吾疆”豪宅，“还在谈钱（给房子），还在演好人，还把她摆在第三位，没有解答她丢出的任何问题，我冷汗已经流下。她要的是你‘面对自我’，如果你有认真看她文章的话。”