老板分享数码转型甘苦

老板你好：中小企业的数码化之路

zaobao.sg、联合早报面簿与YouTube直播

12月28日（二）下午2时至3时

不管是直播带货，还是建设网店，本地有不少传统产业者迎难而上，勇敢面对新常态，透过数码转型开拓出另一片天地。

12月28日下午2时，由刘永健Ken主持的《老板你好》直播节目，与受邀嘉宾轻松闲聊生意经，老板将分享公司在数码转型过程遇到的各种挑战。

老成昌掌门直播卖蛋糕

具有浓厚本土特色的糕饼店老成昌（Old Seng Choong），其实是保留原老字号的新店，老板郑德荣以此向从事烘培超过30年的父亲致敬。郑德荣是烘培厨师，也是Cat and the Fiddle芝士蛋糕店的老板，曾开创Bakerzin西式蛋糕专店。

身为多家品牌的总舵手，郑德荣每周不辞劳苦为老成昌在面簿办直播销售。他认为直播销售除了能与观众即时互动，从消费者的要求中，也能洞察市场需求，成功让品牌突破地域疆界，吸引外国旅客及支持本土品牌的消费者。他的主持风格随性，轻松有趣，不准备任何剧本。他也指出，现在好像人人都能做直播销售，但要做得好，必须有适当的主持人，能够代表品牌的面孔或人物，还要有不断娱乐观众长达两小时的功力与经验。

拳器道数码化＋年轻化

成立于1969年的拳器道是新加坡传统医疗保健业的老字号。林金燕作为拳器道新生代传承人，借用之前经营产妇拍档（Madam Partum）品牌累积的数码营销经验，去年开始大展拳脚，为拳器道转型。从品牌形象，到店面装潢，客户服务品质，宣传渠道等，让拳器道年轻化、数码化，以全新定位打入年轻人市场。

现在消费者喜欢自主性、灵活性，林金燕因此设计让客户自行预约推拿门诊的手机应用，成功掳获不少年轻消费群。客户需求、用户体验、从消费者出发等关键词，最常在林金燕的分享当中出现。她将在直播中分享如何找出营业的突破口，带领拳器道数码化。

Asus主管谈有趣案例

Asus华硕新加坡商业业务主管黄立涛拥有超过18年的业务发展经验，他观察到近几年因疫情，企业对电脑的需求有所转变，对笔记型电脑的需求激增。由此可见，不少公司考虑科技配备之时，在家办公、进行远距视讯会议、科技配件灵活性与便于携带性等需求，成为业者在新常态下必须考虑的因素。

黄立涛将分享几个有趣案例，让大家了解新加坡中小企业转型时常碰到的困难与挑战。

《老板你好》之“中小企业的数码化之路”由Asus赞助。有兴趣的读者，可扫描QR码，或到活动专页点击关注，就能收到节目详情。当天也可直接在zaobao.sg、联合早报面簿与YouTube观看免费讲座。