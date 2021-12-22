香港飞虎新剧 兄弟情受期待

飞虎之壮志英雄

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香港“飞虎”系列警匪剧时隔两年回归，是继《飞虎之潜行极战》和《飞虎之雷霆极战》之后的第三部。除了前两部出现过的苗侨伟、黄宗泽、吴卓羲和张兆辉，新剧加入马德钟、陈豪、郭晋安等TVB视帝，演员阵容强大。虽然都是香港演员班底，《壮志英雄》却流失“港味”，剧情和台词一板一眼，甚至有点说教，看了不够过瘾。

剧情讲述郭晋安饰演的微生物学和化学武器专家杜文彬研制出超级病毒，以实现惊天大阴谋，飞虎队员与之斗智斗勇，希望将其绳之以法。故事相当老套，主要是通过展现“精英中的精英”飞虎队（SDU）如何临危受命打击恶势力，即使面临家庭事业两难全，每次出任务深陷险境，他们都无所畏惧。

两代型男齐聚，赏心悦目

虽然缺乏惊喜，但是看两代型男齐聚，还是赏心悦目的。63岁的苗侨伟魅力不减，与小20多岁的黄宗泽和吴卓羲站在一起毫不逊色，饰演国际刑警的许俊飞表现也游刃有余。

黄宗泽饰演成熟稳重的飞虎队队长张嘉轩，与同样是队长的高子乐（吴卓羲饰）情同手足，这是两人第八次合作，并且是第三次合演《飞虎》，默契十足，撞出火花。

马德钟饰演飞虎队总指挥展Sir，他保养得不错，整体感觉良好。倒是同样饰演飞虎队总指挥范Sir的陈豪，以及飞虎队组长Don Sir的张兆辉显得老态，气势输了一大截。

陈豪在第四集的反恐行动中被炸死，顶替他位子的马德钟、从海外回港的苗侨伟，以及张兆辉在葬礼上碰头，他们曾是好兄弟后来却反目成仇，三人的关系和经历叫人好奇。

本剧爆破、驳火和飞车追逐场面不断，不惜成本要炸得惊心动魄，可惜画面虽然好看，但看多了，有些视觉疲劳。叫人期待的反而是吴卓羲和黄宗泽的兄弟情，他们分别和飞虎队员小鱼（蔡思贝饰）及高级督察何家宝（陈滢饰）有感情线。

蔡思贝、陈滢表现亮眼

《壮志英雄》虽然是“男人戏”，阳刚味十足，但蔡思贝和陈滢表现相当亮眼。

蔡思贝个子小，但饰演飞虎女队员却镇得住场，只可惜她剧中陈豪因她而丧命，蔡思贝因此被观众刷屏炮轰，实在冤枉。

备受力捧的陈滢演技日渐成熟，饰演正直果敢的督察，表现中规中矩，胜在自然有个性。