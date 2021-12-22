如果王力宏早点道歉 哪来那么多你不知道的事？

歌手王力宏12月15日公开宣布离婚，不到两天，他的妻子李靓蕾发5000字长文揭他的黑暗面，掀起风暴，往后事件天天都有新进展，网民如看连续剧，边看王家和李靓蕾的家庭内幕边评论。

王力宏从沉默到发声反击，惹来的是李靓蕾更强大有力的驳斥、反问、提出证据，连日交锋最后一败涂地，毫无招架之力。

12月20日中午12点，也是风暴展开61小时后，王力宏终于道歉，宣布暂退演艺圈，并且把李靓蕾和孩子们住的，价值约2400万新元的豪宅过户到她的名下。他也说，孩子们的抚养教育他会全程参与并承担费用。

尽管如此，许多网民认为王力宏拖到此时此刻才道歉，态度大逆转看起来像是被情势所逼无法再还击，不得不低头。道歉虽然熄了李靓蕾的火，让她声明不会针对王力宏和王爸爸的诽谤提告了，但对舆论的止血以及形象的逆转，已经回天乏力。

zaobao.sg尝试回溯事件，看看如果王力宏能放下身段，提早向李靓蕾表达歉意，包括过户房子的行动，或能如何避免什么内幕爆开到太阳底下、公众眼里。

李靓蕾作文反击，文笔和逻辑都被网民赞赏。（IG）

12月20日早上10点——王力宏道歉并宣布暂退娱乐圈

如果王力宏在李靓蕾于这个时间点发文之前道歉，外界或许不会知道：

1）王力宏在家装视讯机器人，让李靓蕾觉得“自己宛若真人秀女主角被看光光”。

2）李靓蕾在微博的发文中逼问：请问你承不承认各地的召妓行为？是否承认从婚前就有跟很多不同的“朋友”约炮，甚至劈腿？例如2012、13年跟李靓蕾和孙雨同时交往？约炮小模回家过夜？跟当时16岁的小师妹当“朋友”？

3）李靓蕾被王力宏和家人当成生育机器，长期对她羞辱，霸凌，冷暴力。王力宏说他不爱李靓蕾，很恐惧她，却还要她帮他生下三个孩子，一生完三胎就以各种方式胁迫她离婚。

王力宏最新的汽车代言，两天内被撤。（互联网）

12月19日晚间11点——王力宏首发声：我没有对婚姻不忠

如果王力宏在这个时间点发文之前道歉，而不是发声明，说自己没有对婚姻不忠，五年来活在恐惧、勒索和威胁之下，多年来夫妻俩看了五位婚姻谘商师……

那么，外界或许不会知道，李靓蕾声称的，据心理师专业分析，王力宏有性成瘾（Sex Addiction）和自恋型人格（Narcissistic Personality Disorder）的问题；也不会知道王力宏会在没有专业公关和律师的帮助下，自己发声明，结果错字连篇、词不达意、避重就轻的中文成为网民笑话。

王力宏自爆和李靓蕾去看心理医生。（互联网）

12月19日凌晨3点——王力宏爸爸发亲笔信：儿子不是败类

如果王力宏在这个时间点发文之前道歉，而不是让爸爸王大中亲笔信为儿出头，指李靓蕾挟胎儿威胁逼婚，离婚程序走了两年，女方要求数百万新元生活费要求，并强调儿子绝对没有出轨之事等等……

那么，外界或许不会知道：

1）王力宏被认为是躲在爸爸的背后，无形中坐实了“自己是妈宝”传闻。

2）王力宏缺席孩子的日常照护与成长生活，包括重要节日。（李靓蕾发文内容）

3）王力宏私下传短信给李靓蕾，以命令的口吻试图收买她，说她“只要发声明道歉说自己之前是神智不清发的文，他会把她跟孩子住的房子给她。”（李靓蕾发文内容）

4）李靓蕾轻描淡写反驳王爸爸几句，就让网民形容王爸爸是“提油救火”，整个王家学霸世家的光环，也碎落一地。

5）孙雨会发文驳斥介入王力宏的婚姻。这也随后惹来李靓蕾拿出对话截图，对她“自称是王力宏婚前的女友”说法更强而有力的打脸。

王力宏爸爸发亲笔信。（互联网）

12月17日——李靓蕾5000字揭8年婚姻内幕

12月17日，李靓蕾无预警在IG、微博发近5000字长文，诉说在婚姻中遭羞辱、冷暴力，并指控王力宏约砲、召妓，直接让王力宏从优质偶像瞬间被打为渣男。面对外界疯传王力宏离婚主因是婆媳问题，网民进而猜测问题出在她自己身上，李靓蕾提到王力宏不愿帮他出面澄清不实报道，却只澄清自己的绯闻，让她心死。

她用5000字叙述八年来为王力宏伤了多少心，逻辑清楚，文笔被网民大赞。台湾律师林智群在面簿上分享：“最近三天的事情，告诉我们几件事：首先就是懂中文、文笔流畅很重要！李靓蕾用3篇文章不到1万字，61小时内取得4亿元（台币，约2000万新元）豪宅，1个字赚4万元（台币，约2000新元）……”

另一方面，王力宏因为此事手中的广告、代言、活动全被撤回。本来16日还在中国大陆为Infiniti汽车站台，上台短短11分钟就有150万新元的代言费入袋。但事件导致他在30小时内被中止合作，还刷新代言人最速被解约的纪录。据说他三天内先亏1000万新元，未来可能面临商家高达十倍的巨额违约金。