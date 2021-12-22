若飞到月球居住 孔刘要带女伴去

韩国男神孔刘阔别四年主演的Netflix科幻太空剧《宁静海》将在平安夜播出。该剧今早在首尔举行盛大记者会，孔刘、裴斗娜、郑雨盛、李准等大牌明星出席，现场星光熠熠。这部剧描述一群太空人到月球基地出任务的故事，如果能到月球居住的话，形象完美的孔刘竟爆料会带一个女人过去，让人跌破眼镜。

主持人问在场艺人如果能飞到月球会带什么东西，孔刘笑说：“这要看是永久居住还是旅行。如果在月球居住的话，我要带一个女人过去当老婆，这样才能（生出孩子）创造一个社群，建立我的‘王国’，哈哈！如果只是旅行的话，我希望能带一个器材，观赏美国NBA职业篮球赛或看Netflix影集。”孔刘的回答让现场艺人笑翻，主持人也大赞他是最佳代言人。

《宁静海》由知名韩星郑雨盛担任制作人，找来孔刘、裴斗娜、李准等实力派明星，还没播出便话题十足，让观众迫不急待。该剧描述地球在不久未来缺水，开始沙漠化，为寻找人类生存的答案，韩国宇航局派出宇宙生物学家裴斗娜、探测队长孔刘带领一群太空人前往月球上废弃的太空站取回神秘样本，过程却发生意外事件，揭开不为人知的秘密。

“明星中的明星” 郑雨盛常在片场扫地

虽然郑雨盛没有演出，但是他是记者会上的焦点人物。主持人爆料郑雨盛在拍摄现场经常拿着扫帚扫地，他解释原来要扫掉工作人员的足迹：“我们在摄影棚内做出了月球表面的场景，由于时间有限，剧组必须尽快拍摄。工作人员在拍摄空档会进出片场留下脚印，我了解拍摄位置和顺序，所以会拿扫帚尽快扫掉他们的足迹，让拍摄更有效率。”孔刘在一旁甚至笑说，剧组可以拍一部纪录片关于郑雨盛如何保卫“月球”。

问到对郑雨盛的印象，男女主角都赞不绝口，认为他是一个非常努力的制作人。孔刘称赞郑雨盛是“明星中的明星”：“这是我第一次跟郑雨盛合作，他是我的偶像，是明星中的明星。我们本来不熟，通过《宁静海》，我更加认识他，他就好像是我的一个老友和大哥，有时我觉得我们太亲密了，哈哈。”

裴斗娜则说从来没看过那么用功的制作人：“郑雨盛每天每场戏都会出现，照顾每一个细节。由于他是资深演员，了解我们身为演员可能有哪些地方不舒服，所以他一直很好地照料我们，让我们拍得很开心。”

太空衣重达8.5公斤

一群演员在戏中得穿上沉重的太空衣在月球步行。裴斗娜爆料没包括头盔，太空衣已重达8.5公斤，“我戴上头盔后，呼吸很不顺畅，感到有点窒息，需要时间适应。”

李准则透露大家同甘共苦，建立深厚友情，甚至在拍戏之外会穿着太空衣在片场跳舞，“好像宝莱坞电影一样，玩得非常疯！”导演崔恒墉说会考虑以后把这些有趣的幕后跳舞片段剪进导演版本。