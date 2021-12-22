参与《开拍吧》自嘲“一把老骨头” 舒淇：赚钱好难

45岁的舒淇，与大导演陈凯歌、刘震云、陈思诚，参与爱奇艺出品的青年导演创制真人秀《开拍吧》，担任“绿灯会成员”。

“绿灯会成员”的主要工作，是提供按照电影的生态与形式去给年轻导演投资，并提供专业帮助，但不替代他们创作、不能越俎代庖。

尽管舒淇是当中唯一的演员代表，却因影后荣衔加持，加上不常参与综艺或真人秀节目，特别受瞩目。

大美人舒淇与国际名导演陈凯歌应节目接受本地媒体访问，只谈节目、私事止步。

舒淇参与《开拍吧》，被问与新人导演合作会有怎么样的考量？她戏言：“现在完全不考量了，不接！呵呵，我一把老骨头了，不想再被折磨......没有啦，开玩笑的！”

舒淇说：“主要是看年轻导演的热情，导演的初衷是特别重要的，比如导演说故事的方法、有没有自己的表达方式，有没有个人风格......”

年轻时会跟导演起争执

舒淇坦言年轻时拍电影，会特别坚持自己的想法，“比如说拍吵架的戏，如果对手姿态特别‘软’，我就没办法演到拍桌子......有时会跟导演或对手演员争执，花上好几个小时，但慢慢我开始反省，意识到导演是整部电影的灵魂，是一个下棋者，棋子要怎么走，都在他脑海里，与其这样与导演争执，倒不如先照他的方式去感受一次。“

她抛出绕有深意的说辞：“演技不是竞技、演员不是机器。”

参与《开拍吧》给舒淇带来什么样的收获？

她若有所思:“会觉得导演拍戏本来就是一个特别艰苦的事情，拍摄过程中要顾虑导演本身、影片与观众的视角，怎么去取决与平衡三个不同层面，还必须拥有自己的风格，都会是特别纠结的一件事。”

为《开》担任“绿灯会”最大的挑战是什么？

“就是赚钱好难！原来赚钱是这么难的！”舒淇答得直接：“自以为我投资的片子特别好，但原来观众不一定买单，就像这样，就是挑战挺大的，怎么去做到创作人与观众之间的平衡，特别难取舍。”

哪类电影会吸引舒淇？她直言：“内容感动到我，我就会奋不顾身、热血‘上头’就去投资，不会去考虑利益，有人要骂的话就让影评人去骂吧！”说完大笑。

陈凯歌：拍电影要把故事讲清楚

陈凯歌导演表示，一部好的电影，观众看了可能忘了故事，人物却会活在心中。

他表示尊重年轻导演拍电影的选材与取向，不干预，“随心所欲，拍对方真正有感觉的题材。”

那青年导演要具备何种特质才能走得长久？

陈凯歌导演笑说：“先得问他们，他们要不要走得长久啊，说实在，能走到底的人是不多的，第一是能力，有没有能耐很重要；第二就是思想，‘思想’这个词是特别被忽视的，有一点思想光亮的绽放，对电影是好的。”

陈凯歌特别想向年轻导演说的是：应该重视电影叙事的基本功，“就是要把一个故事讲清楚真的不是一件很容易的事，一部分人会觉得把故事讲清楚太容易了，或者把故事讲清楚不重要，重要的是我的观念、想象，自己所要传达的意念，但不管你传达什么，你都要把故事讲清楚。”

《开拍吧》将能在爱奇艺国际版app或www.iQ.com收看。