李靓蕾：约会时看同场电影 王力宏绯闻女友被爆是张惠妹

（综合讯）李靓蕾之前爆料，和王力宏约会时，有次竟与他绯闻女友看同场电影，该名绯闻女友如今被爆就是张惠妹（阿妹）。

据悉当天，阿妹坐在王力宏及女性友人的后几排位子，电影散场后，阿妹急冲冲跑向王力宏，一群人就在影厅门口“巧遇”，王力宏当下相当尴尬。对此，张惠妹经纪人陈镇川回应：“快20年前的事我不想打扰问阿妹了，更不想拿这种未经求证道听途说的陈年往事，对人落井下石，够了吧……”

此外，《中时新闻网》进行“李靓蕾vs王力宏声明，你相信谁？”的民意调查，共有4200多人参与投票，李靓蕾以79.87%的比率压倒性胜出。李靓蕾获得3400人支持，王力宏得到579个票数，仅占13.6%，另有278位网友投无意见／不知道，占6.53%。支持李靓蕾的网友表示：“李靓蕾的每一次回复都非常清楚，连图都比较清楚，相较另一方真的不知道在干嘛。”不过，力挺王力宏的网友认为：“女的超狠的，一定要王死就是了。恐怖啊！”

近日大陆网爆出有“王力宏、徐若瑄、范玮琪、陈建州（黑人）大玩4P、大尺度不雅视频曝光”。李靓蕾昨天对此传闻突然在微博发文：“据我所知，陈建州、范玮琪跟王先生没有不正当的关系。”

有网友认为李靓蕾是用排除法影射徐若瑄跟王力宏有不正当关系。李靓蕾表示“不是”，并说：“只是单纯受托帮黑人、范范澄清。”黑人透过经纪人回应：“太多不实消息和乱编的故事，谢谢靓蕾帮忙代为澄清，谢谢。”