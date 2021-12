欢乐好声音2 Sing 2(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:巴斯特(Matthew McConaughey,马修麦康瑙希配音)与旗下的艺人将穆恩剧院变成当地最火红的表演场地,他萌生更大的野心,在光芒万丈的红滩市克里斯托塔剧院,举办全新歌舞大秀首演,无奈巴斯特缺乏娱乐圈人脉,他得和旗下的艺人包括总是忧心忡忡的猪妈妈萝希坦(瑞丝薇斯朋,Reese Witherspoon配音)等想办法。

短评:老少皆宜的《欢2》由首集的Garth Jennings(加斯杰宁斯)所导,延续前作的视觉缤纷多彩,动物角色的街舞、大型演出都逗趣好玩。角色塑造各有特色,大象米娜脸上有小雀斑很可爱。获得大剧院演出的机会一波三折,寻找在郊区隐居的昔日摇滚巨星“狮子”卡洛戚加盟的过程,充满冒险刺激。(英语对白附中文字幕)

最后的一个平安夜 Silent Night(M18)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:妮尔(Keira Knightley,绮拉奈特莉饰)与丈夫赛门(Matthew Goode,马修古迪饰)邀约多名好友到郊区住家共进圣诞晚餐。他们把酒言欢,互诉心底秘密,不过笑声背后是彼此的强作镇定,因为外在的世界即将毁灭,这是他们在地球的最后一夜。

短评:以平安夜为题材的电影可不少,《最后的一个平安夜》标新立异,平安夜一点也不平安,荒诞并带黑色幽默。可惜朋友之间的秘密挖得不够深入,绮拉奈特莉、马修古迪对角色的刻画中规中矩,星二代Lily-Rose Depp(莉莉罗丝德普)则平淡。(英语对白无中文字幕)

狼与狮子 The Wolf And The Lion(PG)

娱乐性★★☆/艺术性★

故事:20岁钢琴家阿尔玛(Molly Kunz,莫莉冠丝饰)在祖父去世后,回到加拿大岛上的故居。一天,她遇到一只幼狮与一只小灰狼,自此生活起了翻天覆地的变化。

短评:法国凯撒奖提名导演Gilles de Maistre(迈斯特)继《米娅与白狮》(Mia And The White)后,再次撮合人与动物演出,新生代女神莫莉冠丝外形讨好,片中与灰狼相处还可以,但感觉她与狮子似乎有距离。

电影中人与动物的友爱是焦点,但追查这两头动物被带走后的剧情,不够冒险。(英语对白无中文字幕)