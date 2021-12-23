和范文芳情不变 李铭顺：心态要像小孩

（台北讯）金钟视帝、本地阿哥李铭顺和阿姐范文芳交往和结婚至今20年，两人感情依然如胶似漆，李铭顺说，心态要像小孩。

上个月飞到台湾接拍剧集和电影的李铭顺，昨天在台北和弟弟李铭忠一块现身品牌活动，晋身品牌总监的他接受台湾媒体访问时表示，这两年来回台湾共隔离3次，感叹说期间只能用“行尸走肉”来形容。

这次李铭顺将在台湾待长达9个月，除了拍电视剧《八尺门的辩护人》，也将参与《做工的人》电影版的演出。换言之，明年农历新年，李铭顺将和范文芳、7岁儿子Zed分隔两地，想到那么久见不到老婆与7岁儿子他心都痛了，“这种模式任谁心里都会不舒服，但还是得赚钱过生活，”

接着他无奈地补充说：“工作不由得我决定，哪里有戏就去哪里。”

李铭顺和范文芳交往8年结婚12年共20年，近日演艺圈艺人频传离婚，对于夫妻间感情如何保鲜？他说：“心态要像小孩。”意指男人也要学着撒娇？他点点头：“男生偶尔还是要一下。”

他还说，每年9月29日是结婚纪念日，李铭顺希望明年结婚12年纪念日能够回到新加坡团聚共度。

晚上想爸 儿子流泪

常年在外工作的李铭顺，每隔两个星期发现7岁儿子的变化，更何况常常分隔两地，更是有很强烈的感受。他说上次回新加坡时，儿子一听他要回家，马上丢下手上电玩冲到家门口等待。

李铭顺说，范文芳告诉他，儿子晚上会默默流泪，因为“想爸爸了”。

提及最近闹得沸沸扬扬的王力宏婚变事件，脸带微笑的他，瞬间变得严肃，“当然每个人心中都有把尺，但我不会发表意见，因为没有任何意义。”