王力宏离婚风波延烧 弹头讽刺陈建州“兄弟出事超快逃”

（综合讯）王力宏离婚事件持续延烧，陈建州（黑人）夫妻托李靓蕾代为澄清没跟王力宏胡搞后，“南拳妈妈”成员弹头昨天（12月22日）却开炮讽刺陈建州：“您不是所有天王最永恒的朋友吗？”，指黑人平常巴着天王跟狗一样，每个都是兄弟，“出事后，逃得跟猴子一样”，让他看不起。

黑人回应：莫名其妙

黑人今天（12月23日）在面簿回应：“弹头的情绪发言，确实是让人一头雾水、莫名其妙，特别是当中的内容，其实有许多是与我毫无关联的事件，他这样的叙述方式，让媒体跟大众，已经将我和那些不相关的事件，有所牵连跟不当联想，希望他能特别对外说明清楚，避免造成更多不必要的误会。”黑人也说会用自己的方式陪伴朋友走过人生低谷。

弹头昨天在文里还提及昔日王朝酒店一起命案，问“王朝903是谁的女朋友上吊？”，引发网友议论。据报道，2016年10月，台北市王朝大酒店有一名女子在房间浴室内，身穿红衣与红裤轻生。由于该死者是林俊杰的头号粉丝，引发外界揣测。

遭女网友暧昧点名 JJ：若有证据请举报

此外微博最近有一女网民对林俊杰喊话，言语间透露人已在新加坡待了一个月，就是为了JJ给个说法，喊话：“在成年人的世界里，一直沉默、冷处理，是最不好的做法。”字里行间疑曝两人关系暧昧。

对此，林俊杰昨天透过经纪公司发出声明回应：“若有人掌握林俊杰先生涉及违法犯罪的证据，敬请向有关部门进行检举。”否认女网友不实指控。

徐若瑄：看到谁是真正朋友

王力宏离婚，徐若瑄被影射为第三者。她昨天第三次发文自清：“我没有介入李王的婚姻、绝无私约、更不是你们口中的介入别人婚姻的第三者！”她心寒点出：“感谢很多好朋友的关心问候，也让我看到谁是真正的朋友。”对于连日来的怒骂与不实指控，她内心很煎熬、身心俱疲。