回浮罗交怡探望家人 刘子绚感叹两年变化大

相隔两年回浮罗交怡（Langkawi）刘子绚感叹：“”这里和两年前相比，真的有很大的不同。”

刘子绚过去两年因为疫情无法回家，近日终于通过疫苗接种者旅游通道，和老公田铭耀一起回去。她接受《联合晚报》电邮访问时开心表示：“心情很好，回家后就吃，每天忙着安排饭局和按摩。”

在疫情下返乡，刘子绚透露订机票时很紧张，“每天看机票都心惊胆跳，很怕票被订走了。”不过回家的途中没有她想象中紧张，“这两年常幻想自己出国会有怎样的配备，但我们就只是带防护性很好的口罩和消毒液，还带了一大支多功能消毒喷雾，基本上就不停的消毒行李箱和衣服包包等。”

和家人久别重逢，她也比想象中平静，“感谢科技的发达，和家人每两天视讯通话，感觉上通话的次数真比疫情之前来得更多，但真实见到面，细看妈妈的头发白了，爸爸瘦了，外甥们都长高了许多。”

因为疫情的关系夫妇俩这次回乡非常注意消毒和防范，尽量不去人太多的地方，但刘子绚感慨：“这里和两年前相比，真的有很大的不同，两年前走在街上的很多都是金发蓝眼睛，现在都是本地游客。很多老店都选择关门不做生意，我很喜欢的小吃店也关闭了，蛮伤心的。但同时也冒出了一些外地人开的新店，虽然有遗憾，但是也看到一些新希望，希望未来会慢慢的进步。”

他们预计明年1月初回新，刘子绚透露明年接了一部剧，“大概年中才开拍，所以趁这次回家赶紧处理好家里的生意。”

夫妇俩创立室内香氛品牌

刘子绚近日和老公田铭耀携手创立室内香氛品牌“YOU”，她说：“看着产品一小步一小步的成形，那种满足感是没办法用言语形容的。”两人投入了5位数的资金创业，但表示“投入的心力比资金重本”。

两人结婚时把自己调配的香薰喷雾当成伴手礼送给宾客，婚礼后不少亲戚朋友询问在哪里可以购买，于是他们决定趁这个圣诞节将产品引进新加坡。“我们将香氛重新设计和包装，并和厂家沟通了喜欢的配方后，由他们帮忙生产。”

品牌目前推出两款香氛，可在网上购买，但夫妇俩表示不排除日后找理念相同的品牌合作，也可能走入商场。

