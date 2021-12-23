徐若瑄遭影射诽谤 老公心疼发声了

（台北讯）艺人徐若瑄被卷入王力宏的离婚事件，王的前妻李靓蕾17日发出近5000字控诉文，让徐若瑄“被对号入座”。她一连发了3篇声明自清，仍无法平息网民的质疑，加上王力宏没帮她澄清，一起和王力宏在她家聚会的陈建州和范玮琪也都没帮她解释，使她受伤极重。今天，她的老公李云峰终于透过律师发表声明护妻。

徐若瑄所属经纪公司威威岩娱乐告诉台媒：“我们知道，李先生非常坚持要捍卫妻子和家人的心情！我们身边认识V（徐若瑄）的人都知道，她个性有着原住民的热情、对每个朋友都很好，真心对待如家人，也喜欢帮助别人，为人和善。这次的事件她也一直希望用以和为贵的方式处理，坚信爱与善良的力量远胜过一切。纵使艰辛，也是无所畏惧。让我们身边的人看了很心疼！但此次她最心疼无辜受伤的家人。先生的捍卫，当然令她很感动，她希望此事件尽快落幕，不要再让先生和家人委曲和担心了。”

徐若瑄老公声明全文：

谨代本所当事人李云峰Sean Lee先生，发表以下声明：

大家好，我是徐若瑄的先生李云峰Sean。

这几天，我和你们一样，看着李靓蕾小姐与王力宏先生的新闻，心中除了感叹，作为一个丈夫与父亲，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄，受到这个事件波及的无妄之灾，各种不实的影射、诽谤、侮辱，已经严重影响我们一家人平静的生活及伤害我们夫妻的名誉。

我不是舞台上的公众人物，但作为徐若瑄的另一半，我很了解她的为人，我会保护我的妻子，我相信她。现在任何人对于旁人的一切骚扰、影射、诽谤、侮辱及网络的霸凌，都应该要停止了，我不会再让任何人伤害她以及我们的家人。

感谢所有关心、支持我们一家人的朋友，谢谢你们。祝福大家。