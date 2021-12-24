与间谍悲恋争议中开播

雪降花 Snowdrop

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《雪降花》由《天空之城》制作团队打造，由帅哥丁海寅和Blackpink的金智秀主演，也是金智秀首部担任主角的戏。

剧情以1987年的韩国总统大选为背景，讲述遭到追捕的朝鲜间谍林守护（丁海寅饰）受伤后闯进女子大学的宿舍，女大学生殷英路（金智秀饰）冒险救治他，两人在动荡时代渐渐陷入爱情纠葛。

这部剧从开拍到播出就争议不断。因为故事背景发生在韩国人民向军权政府争取民主自由的时期。当时的安企部（国家情报院前身）是负责监视、镇压的单位，经常诬陷民运人士是朝鲜间谍，随意加以刑求拷问。丁海寅饰演的角色为朝鲜间谍，不少韩国网友认为是在历史伤口洒盐。

展现为民主牺牲者的故事

《雪降花》被网友炮轰歪曲历史、美化间谍、贬低韩国的民主化运动，开播前向青瓦台上请愿停播，但青瓦台回应不干涉电视台创作自由。上周末（18、19日）首播两集后，要求停播的青瓦台请愿再度发起，两天内人数超过30万人。目前已至少有8家品牌厂商希望撤出，要求剧组不要在剧中露出商品，希望与本剧切割。

JTBC在21日声明此剧不会停播，希望观众可以慢慢看到后面。该台强调总共16集的《雪降花》剧情不存在主导民主运动的间谍，剧集展现牺牲者的个人故事，“很多人担忧的‘扭曲历史’和‘贬低民主化运动’，在今后的剧情发展过程中会渐渐消除。制作组希望不正当使用权力，压迫个人自由和幸福的时代不会重现。”

《雪降花》另一个争议点是女团偶像金智秀的演技。韩国观众批她鼻音太重，演技生涩，台词含糊不清等，她的表现被骂得惨兮兮。我个人认为金智秀的表现虽然看来有些生涩，但不至于非常差劲到让人看不下去。

复古场景逼真，剧情揪心

《雪降花》前两集分别开出2.985%、3.845%的收视率，算是不错的开始。尽管该剧争议不断，但也有观众称赞丁海寅和金智秀在剧中CP感不弱，期待未来能擦出更多火花。

我觉得剧集的美术设计、色调、场景都很美，整体制作质量很高。年代感氛围营造很不错，女大宿舍、1980年代街道等场景都挺逼真，让观众很快进入情境。剪辑的节奏感不会太慢，浪漫揪心时刻也拍得很唯美，多位实力派演员如刘寅娜、尹世雅等的表现值得称赞。

目前抵制《雪降花》的声浪持续扩大，甚至有民间团体诉求法院裁决停播。如果真的停播，将是丁海寅继《一半的一半》后的第二部短命作品，希望这个悲剧不会发生。

智能爱人 AI Romantic（首播）

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.00

主演：李佳芯、陆永、冯盈盈。高端智能人阿宝（李佳芯饰）出厂时意外走失，进入古家生活。阿宝开始协助古家四名家族成员执行各项奇怪任务，与此同时，阿宝却侦测到自己身中电脑病毒……

梦想假期2

8频道 晚上8.30

疫情期间，出国度假对许多人来说成为奢望，不妨观看这部旅游节目望梅止渴。本地主持人温淑安根据公众的提名，每集将带一名辛劳的打工族到国外度假，帮助他们完成心愿，度过惊喜难忘的梦想假期，度假地点将保密到出发前一刻才公布。

21点灵

8频道 晚上9.00

谷欣约茉莉出来喝闷酒，表示想辞演，茉莉有事无法送喝醉的谷欣回家，所幸遇到Javier，便拜托Javier送谷欣。Javier送谷欣回家，存恩见到偶像，兴奋不已，Javier扶着谷欣，差点跌倒，存恩想帮忙，却意外上了谷欣的身。

猛毒 Venom

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

席卷票房的漫威电影，由Tom Hardy主演。描述一名记者在人生最低落的时候，意外成为外星生物的宿主，变成超能英雄。他能利用这股超能力量去对抗另一个外来的邪恶势力吗？