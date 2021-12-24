张振煊客串《邻里帮》 出道和最后作品都有她…

前新传媒艺人张振煊客串本地长寿剧《邻里帮》，感叹和蔡琦慧有戏缘。

张振煊2018年约满离开新传媒回中国发展，今年3月底回本地办私事，一直呆到8月底妻子临盆才回中国。

蔡琦慧昨天（12月23日）在IG发帖说，久违的张振煊回来了。想念他的朋友，不要错过这两天的《邻里帮》。

张振煊昨晚受访时表示，8月初回国前，机缘巧合遇到《邻里帮》的监制，于是答应客串，出演蔡琦慧的前男友。他感叹和蔡琦慧有戏缘，出道第一部戏就和她演情侣， 离开本地的最后一部戏《不平凡的平凡》也是和她合作。

再次合作，张振煊说，最大的感觉就是周围的一切都没变化。他打趣说，很想知道黄俊雄和蔡琦慧的保养秘方，感觉他们的样子一点都没变，还是那么英俊美貌。

张振煊曾是新传媒八公子之一，在新传媒一呆就是10年。他表示这次回来客串，在片场找到了拍最后一部戏《不平凡的平凡》的感觉，勾起了自己很多的回忆，感觉自己好像没有离开过。

他形容这次客串就像是一次老朋友的聚会，无论是导演、监制还是幕后的工作人员，都是过往曾合作过的，因此完全没有压力，很享受这次的拍摄过程。

他也说虽然已回中国发展，但以后的打算依然希望能常常往返新中两地，能参与本地剧的制作，只是这两年因疫情无法做到。

张振煊目前在浙江温州太太的老家，太太9月初产下小女儿，一家四口其乐融融。他原本想带妻儿回四川老家过春节，但遇到中国有些区域疫情严峻，加上小女儿太年幼，因此打消了念头。

他透露，下个月会前往海南拍一部警匪片，片中出演一名警察，故事以曼谷为背景，但因疫情关系，剧组无法拉队去泰国取景。至于对手演员有哪些，他表示自己也是临时接到这个角色，诸多细节还不清楚。