古天乐不满意《G风暴》杀人戏 亲教导宣萱压力大

香港女星宣萱在电影《G风暴》刺杀“敌人”，男主角古天乐不太满意她的演出，宣萱接受《联合晚报》线上视频访问时说：“有压力！”

“风暴”是香港成功的系列电影之一，终极篇《G风暴》下周五将在本地公映。宣萱片中演出东南亚女首席法官，到香港出差，表面正义，内心却有阴暗的一面。她有一场以锐利水果刀刺杀“对手”的戏码，她说在场的古天乐看了不满意：“他说应该这样做，我做给他看，他不满意，就做给我看，我照着他的样子做，他又不满。”后来拍到古天乐满意，她也打趣说：“所以我拍《G风暴》好有压力！”

宣萱与古天乐合作不少影视作品，被认为是最佳拍档，她说：“我知道他的性格，他看到有问题，才会出声。”

《G风暴》刻画廉政公署调查主任陆志廉（古天乐饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖饰）意外发现一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案，此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚（谢天华饰）有关，而受邀到香港、被刘保强（张智霖饰）秘密保护的大法官庞爱玛（宣萱饰）也有联系。

动用逾百名临演

影片暗流涌动、扑朔迷离，动作戏可不少，动用超过百名临时演员，导演林德禄片中所运用的枪械与武器比过去几集多上数倍，子弹消耗量等于第1至4集总数那么多。宣萱片中虽不必打，但也得逃命躲开敌人的追击与枪战，问她拍摄时可有受伤，她笑笑回应：“开拍前我已扭伤了脚。电影里很多穿着高跟鞋奔跑的戏，我还担心会受影响，不过拍到后半段时，伤势已好得七七八八。”

除了公路飞车追逐、爆炸等大场面，此集更拉队到尖沙咀市区的文化中心和太空馆实景拍摄，宣萱说：“追车戏，太空馆里的戏都很危险，因为有玻璃爆破画面。开枪戏也危险，我自己不怕，反而怕弄伤到别人。”