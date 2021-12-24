开IG、当“农夫” 陈洁仪：我没变

开设Instagram（IG）账号，卷起裤管到农场种菜当农夫，本地乐坛天后陈洁仪变了？

最近，陈洁仪很活跃，先是在8月1日开设IG账号，分享工作和日常，接着开了疫情下的第一场演唱会，然后又到农场当农夫，下周五（31日）将登上本地跨年秀的舞台和大家一起倒数迎新。

陈洁仪说，其实是工作在今年9月开始陆续而来，再加上自己在8月开设了IG，才让人感觉自己很活跃，实际上，她的日常生活还是和往日一样。

这次采访陈洁仪，主要是因为下周五（31日）她将参与倒数跨年演唱会，印象中陈洁仪似乎很少参与类似的演出，所以可谓是十分罕见。

一听《新明日报》记者说罕见两字，陈洁仪也十分同意，她说：“倒数跨年演唱会，至今我只参加过3场，一是迎接千禧年（Y2K），再来是我国庆祝金禧年（Jubliee）和下个星期的倒数跨年。”

陈洁仪说，一般她只选择较有特殊意义的大型活动，像下个星期的倒数迎新，是在疫情下举办的大型活动。

她补充说，不经常参与节日性的演出，主要是宁愿在节日里和亲友一起共度。

提及疫情下的演出，陈洁仪周前也举办了演唱会，问她疫情下难得重回舞台，当下的感受如何？

她说：“看着台下的观众，感觉我们同病相怜经历了一场‘灾难’，大家难得重聚，心中有着十分珍惜的感动。”

为工作开IG

陈洁仪开IG，身边的人都感到讶异，甚至有人以为她变了！

对于自己开设IG，陈洁仪说完全是为工作需要，尤其她喜欢和观众、粉丝沟通，而这个年代社交媒体是唯一的沟通方式，所以就决定开启账号。

至于，在社交账号分享什么样的内容，陈洁仪表示分享工作和生活，但日常生活的分享，她还是注重自己和身边人的隐私，不会贴家人照片，也不会什么都贴在社交媒体。

问她会在社交媒体亲自回粉丝的留言？

陈洁仪答道：“会呀！不过，你知道我还是不太习惯，有时要身边的工作人员提醒才会去看看。”

克服对昆虫恐惧

陈洁仪最近当起“农夫”，到农场当义工种蔬果。

陈洁仪说，除了疫情让她有所感悟，就是自己本身也很喜欢大自然。

聊起农作，陈洁仪语带兴奋，她说：“我很怕昆虫，看到昆虫会尖叫，可是我到农场，看到肥大的蚯蚓在田地蠕动，一点都不感到害怕，反而觉得那就是大自然，也就是我喜欢触摸的泥土的那种感觉。”

她开心地和记者分享她种植的蔬果有白菜、蕹菜、菠菜、羽衣甘蓝（kale），她还说，在农场和其他义工一起干活，感觉十分快乐。