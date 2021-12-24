《联合晚报》过了今天走入历史 众艺人不舍

创刊38年的《联合晚报》，为读者带来了许多精彩的娱乐新闻，许多艺人也对晚报有一份特殊情感。过了今天（12月24日），《联合晚报》将走入历史，以下几位艺人分享他们的不舍，以及与晚报的感情。

◆向云：会想念轻松活泼报道方式

艺人向云知道晚报停刊的消息，语气中难掩无奈：“又少一份可以握在手上的报纸了。”

对向云来说，晚报是她重要的精神粮食，“它的内容和生活息息相关，以前家里订阅三份华文报，两份晚间报纸经常用不同角度呈现同一个新闻，非常有趣，也做得很好，现在要少了其中一份，我感觉很无奈。”她坦言现在虽然能通过网络平台看新闻，但她更喜欢翻阅报纸的感觉，“那已经是一种习惯了！”

谈及对晚报的回忆，向云难忘和前资深娱乐记者们的好交情，“我和以前的晚报记者如玉娇、小康和瑞霞都很熟络，有好多回忆！我们那个年代，记者可以自由进出电视台，所以她们经常来采访艺人，关系很密切，彼此之间也有一种信任。”

会怀念晚报的什么？向云说：“我会想念它轻松活泼的报道方式，我觉得两份晚间报在写法上还是有不同的。”

◆金银姬：家中一面墙贴满报道

资深艺人金银姬家中有一面墙，贴满各报章关于她的新闻报道，当中有不少《联合晚报》的报道，像是她去年带着媳妇一起上zao bao.sg教网友做韩食、因蟒蛇被迫搬家、今年在《红星大奖》夺下常青演绎奖和十大最受欢迎女艺人，还有和两名帮佣在超市热舞的短片在TikTok爆红。

得知晚报将走入历史，金银姬感叹：“好可惜，好舍不得。”她说老公每天傍晚下班回家，会买《联合晚报》和《新明日报》回来，她都是看了报纸才吃晚餐，已经是一种习惯，“我喜欢看晚报的娱乐新闻，现在也会留意疫情新闻。”若有她的报道，老公会帮她做剪报，然后拿到照相馆加一层塑料薄膜（laminate），贴在家中墙上。

金银姬说：“每天看到这些报道，会加强我的信心，提醒我有这么多人喜欢我、支持我，所以我更应该用我的正能量打动观众。”

聊着娱乐新闻，金银姬突然想起她不只上过晚报娱乐版，还上过本地新闻版。1996年，她那时候住在布莱德岭路一带的两层楼洋房，住家夜半入贼，她在惊慌中喊到失声。她再次跟记者叙述当时情景，边说边重演发现小偷的情形，许多细节仍记得清清楚楚。

◆小寒：适逢生日特别有感触

小寒2007年11月3日开始在晚报写专栏，“小寒酸”专栏14年来每周一篇，未曾停过。对于晚报停刊，她说：“当然很舍不得，也会很不习惯。而且今天是我的生日，特别有感触。”

小寒在专栏中分享了很多不同的内容，有娱乐圈现象、出书心得、跑步心得、妈妈经、自身经历等。她觉得写专栏这14年有两个好处，一是让她训练了自己的时间感，因为每个星期二要交稿；二是给了她一个管道去分享一些观点，“我不知道我的读者是谁，我写的东西有没有影响他们，但我想提供另一个观点，让他们去想一些问题和现象，而我乐观地觉得自己有影响一些人，让他们的生命改观。”

令她感到欣慰的是，有时候出新书办活动，会有人上前跟她说，“我是你专栏的忠实读者”，“我每个星期天都买晚报，为了看你的专栏”，还有读者把她的专栏剪下来收藏。

小寒感慨，一份华文报走入历史，多少意味着大家不爱阅读，而且随着受华文教育的读者年纪越来越大，这个读者群也越来越少。但她仍乐观地说：“这不表示我们走不下去，我看到越来越多人在地铁上看华文书，也有很多人听华语歌、看中文剧和综艺节目，所以或许晚报以后会以另一种方式出现。”

◆黄文鸿：执笔337篇‘痛苦畅快’

电台UFM100.3一哥黄文鸿的晚报专栏“播霸黄”从2012年9月写到2020年6月，总计337篇，他形容执笔过程“痛苦又畅快”。

黄文鸿笑说：“畅快，是因为有一些东西没办法在广播讲出来，就透过文字抒发，看到不爽的东西可以写出来！痛苦是因为有压力，每天又讲（指在广播）又写，怕故事重复，所以后期跟编辑提出从每周改为每两周写一次，才可以累积多一点不同的故事。”

黄文鸿透露，20年前在本地开启广播生涯时，靠晚报走了一段路，“那时候的广播啊，话题不能自由讲，必须在每周一的会议上呈报。这样的广播模式缺乏即时性，跟生活太脱节了，所以在旧东家主持傍晚班时，我偷偷地拿一则晚报的国际新闻来讲，主管没出声，我又拿一则……这慢慢地变成节目的主要内容。”

他说：“晚报有自己的取材、角度，以后少看一份报章，会少了一些不同新闻呈现的来源。”

黄文鸿也主持了三年多的“晚报咖啡客”户外讲座，跟读者与居民讨论各种课题，“可以跟民众接触蛮好玩的！对我来讲也是一种锻炼，因为是不一样的互动方式。”

◆刘玲玲：脆弱又坚强记录每个人生

晚报记录了“歌台一姐”刘玲玲的人生轨迹，包括她在歌台的倾力演出、各式各样的吸睛华服、拍歌台题材电影《881》、许愿当母亲及2013年如愿以偿，在50岁那年生子，种种事迹晚报都曾报道。

高龄产子的新闻宛若投下震撼弹，刘玲玲忆述，当时只接受晚报记者陈韵红（现为《新明日报》娱乐主任）访问。她原本想隐瞒到底，只字不提生子，“但韵红姐跟我说了一句话，说我将来会老，会不在的，应该要留给孩子一个记忆。”刘玲玲也提到跑过歌台新闻的记者黄志发、温伟中等，“见证了他们的辛苦，午夜、凌晨都还在挖新闻，想深一层，他们的辛苦造就了我们的人生，我们是息息相关的。”

刘玲玲说到了她这个年龄，每见证一样东西消失，都会感到无奈。她依然喜欢翻阅报纸、收藏剪报，“喜欢能够触摸到的东西，随着这个时代转变，走向数码化，很多东西已失去真的感觉。报纸不同，它会慢慢发黄，要保护它才能长久保留，它是那么脆弱，又那么坚强地记录每一个人生。”