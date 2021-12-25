“没人性的基本底线” 甄妮疑发文狠批李靓蕾

（综合讯）台湾歌手王力宏和李靓蕾的离婚风暴不但未停，还卷起新风暴。资深艺人甄妮24日发文狠酸“才明白‘最毒妇人心’，若她第二，没人能第一”，无奈谈到最近看电视，转到哪一台都在报王、李的离婚八卦，直呼：“疫情大家已很苦闷，给点节日的气氛行吗？”

尽管李靓蕾在这次离婚大战中，被不少网友封为“蕾神”，但甄妮似有不同看法，直批：“连人性的基本底线都没有，书念到哪儿去了？不懂‘停’怎么写吗？学历高，别笑死人了。”

甄妮又谈到：“践踏善良人的同情心，极厌恶。”甚至下重话说：“相信报应最终降临。”并说：“若怨世就到别的星球去，这里已经很苦了，够了！”不少网友也认同，希望李靓蕾“点到为止就好”。

至于疑似遭到甄妮暗讽批评，李靓蕾有何想法，台媒称她未回复消息，暂时无法取得回应。

Yumi否认假轻生

此外，卷入王力宏炮友疑云的BY2妹妹孙雨（Yumi），传不敌网络攻击服药轻生，送医洗胃，却遭自称医护人员的网民爆料是自己到医院挂急诊，“就吃了两颗维他命和两颗褪黑素………”遭外界质疑轻生造假。对此，BY2工作室23日发出声明，否认Yumi轻生造假，并指对于网上的恶意捏造和诋毁，已完成部分取证，保留一切追究法律责任的权利。