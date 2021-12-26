本年度20大亚洲电影 梁志强《沉默2》票房榜首

2021年20大亚洲电影成绩揭晓，本地姜压倒过江龙！梁志强操刀《沉默的年代2》夺冠，今年唯一破百万猛片，“干掉”卖座巨星王宝强、甄子丹、贾玲！

疫下电影业难为，问起今年亚洲片吸金力，发行多部亚洲片的本地Clover Films老板林德受访告诉《新明日报》：“较之2020疫情年，今年的亚洲电影票房已恢复40%！”

《新明日报》记者查悉，今年20大亚洲最卖座电影龙虎榜，前三甲为国产片《我们的故事之沉默的年代2》（171万）、《唐人街探案3》（97万9000元）、《怒火》（89万）！

第4名是中国最卖座温情片《你好，李焕英》（85万8000元）、第5名是《灵媒恶咒》（78万8089元）、第6名是刘德华挂帅的《人潮汹涌》（71万9000元）、名列第7位是男神许光汉《你的婚礼》（71万2000元）、第8名是《月老》（45万5000新元，仍在放映中）、第9名是《刺杀小说家》（44万4000元）、第10名则是李光洙挂帅的韩国灾难片《天坑》（42万8000元）！

《月老》碰强劲对手吃亏

对比去年因有《尸杀列车2：半岛》《拆弹专家2》等强片，前五名票房都破百万，今年除了梁导《沉默》，其他亚洲片无一能破百万大关！

林德为九把刀掌镜、柯震东、宋芸桦领衔的《月老》惋惜：“《月老》具破百万的潜力，很多戏院都在爆满，不过碰上好莱坞强片，占去很多场次，间接影响了票房，很可惜！”

林德指出，较之2020年，今年的好莱坞大片强势回归，如《蜘蛛侠》《尚气与十环帮传奇》《哥吉拉大战金刚》等等，难免“瓜分”亚洲片票房。

2021年20大亚洲电影票房龙虎榜

《我们的故事之沉默的年代2》（171万） 《唐人街探案3》（97万9000元） 《怒火》（89万） 《你好，李焕英》（85万8000元） 《灵媒恶咒》（78万8089元） 《人潮汹涌》（71万9000元） 《你的婚礼》（71万2000元） 《月老》（45万5000新元，仍在放映中） 《刺杀小说家》（44万4000元） 《天坑》（42万8000元） 《金钱帝国：追虎擒龙》（41万） 《决战偷心男》（37万7000元） 《永生战》（35万） 《长津湖》（34万5000元，放映中） 《哪吒重生》（28万8000元） 《梅艳芳》（23万6000元，放映中） 《悬崖之上》（21万5000元） 《开夜车》（17万，放映中） 《秘密访客》（14万） 《中国医生》（12万9000元）