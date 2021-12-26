本年度20大亚洲电影 梁志强《沉默2》票房榜首

来自 / 新明日报

文 /
陈韵红

发布 / 2021年12月26日 2:04 PM

《我们的故事之沉默的年代2》是今年唯一破百万的猛片。（网络）
《我们的故事之沉默的年代2》是今年唯一破百万的猛片。（网络）

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2021年20大亚洲电影成绩揭晓，本地姜压倒过江龙！梁志强操刀《沉默的年代2》夺冠，今年唯一破百万猛片，“干掉”卖座巨星王宝强、甄子丹、贾玲！

疫下电影业难为，问起今年亚洲片吸金力，发行多部亚洲片的本地Clover Films老板林德受访告诉《新明日报》：“较之2020疫情年，今年的亚洲电影票房已恢复40%！”

《新明日报》记者查悉，今年20大亚洲最卖座电影龙虎榜，前三甲为国产片《我们的故事之沉默的年代2》（171万）、《唐人街探案3》（97万9000元）、《怒火》（89万）！

第4名是中国最卖座温情片《你好，李焕英》（85万8000元）、第5名是《灵媒恶咒》（78万8089元）、第6名是刘德华挂帅的《人潮汹涌》（71万9000元）、名列第7位是男神许光汉《你的婚礼》（71万2000元）、第8名是《月老》（45万5000新元，仍在放映中）、第9名是《刺杀小说家》（44万4000元）、第10名则是李光洙挂帅的韩国灾难片《天坑》（42万8000元）！

《月老》碰强劲对手吃亏

对比去年因有《尸杀列车2：半岛》《拆弹专家2》等强片，前五名票房都破百万，今年除了梁导《沉默》，其他亚洲片无一能破百万大关！

林德为九把刀掌镜、柯震东、宋芸桦领衔的《月老》惋惜：“《月老》具破百万的潜力，很多戏院都在爆满，不过碰上好莱坞强片，占去很多场次，间接影响了票房，很可惜！”

林德指出，较之2020年，今年的好莱坞大片强势回归，如《蜘蛛侠》《尚气与十环帮传奇》《哥吉拉大战金刚》等等，难免“瓜分”亚洲片票房。

2021年20大亚洲电影票房龙虎榜

  1. 《我们的故事之沉默的年代2》（171万）
  2. 《唐人街探案3》（97万9000元）
  3. 《怒火》（89万）
  4. 《你好，李焕英》（85万8000元）
  5. 《灵媒恶咒》（78万8089元）
  6. 《人潮汹涌》（71万9000元）
  7. 《你的婚礼》（71万2000元）
  8. 《月老》（45万5000新元，仍在放映中）
  9. 《刺杀小说家》（44万4000元）
  10. 《天坑》（42万8000元）
  11. 《金钱帝国：追虎擒龙》（41万）
  12. 《决战偷心男》（37万7000元）
  13. 《永生战》（35万）
  14. 《长津湖》（34万5000元，放映中）
  15. 《哪吒重生》（28万8000元）
  16. 《梅艳芳》（23万6000元，放映中）
  17. 《悬崖之上》（21万5000元）
  18. 《开夜车》（17万，放映中）
  19. 《秘密访客》（14万）
  20. 《中国医生》（12万9000元）
柯震东主演《月老》。（网络）

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