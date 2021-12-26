96.3好FM、UFM 100.3贺年歌明天启播

96.3好FM金虎年贺年歌曲《暖暖春风》明天启播。

《新明日报》日前报道，96.3好FM已经紧锣密鼓打造明年金虎年贺年歌曲，DJ们也分批到齐天音乐学院（Funkie Monkies）串门子录制贺年歌曲，而MV也在日前拍摄完成。

96.3好FM明年的贺年歌《暖暖春风》，是一首全新创作，由本地新晋音乐人卢宛芬填词，她不但是本地著名填词人小寒的学生，也是该台的兼职同事，作曲是吴周烁。

台长洪菁云日前告诉《新明日报》，《暖暖春风》的曲风属于温暖、欢愉的，“我们在构思时，是希望歌曲能带给大家柔和的感觉，听后感觉有温度但又不喧闹。”

至于MV也将在明天于电台面簿官网上线，副节目总监温国贤说在室内和室外拍摄，地点包括的新报业媒体大厦和滨海堤坝（Marina Barrage），“疫情关系，和录音一样，我们分批拍摄，共花了两天。”

欲观看96.3好FM贺年歌曲MV，可浏览：https://www.facebook.com/963haofm。

UFM100.3贺年歌 走无厘头风格

姐妹台UFM100.3贺年歌曲《朗格里格朗》也将在明早7时首播。

本报之前也曾报道UFM100.3的金虎年贺年歌曲将走无厘头风格，势必要透过这首贺年神曲和大家一起闹新年闹翻天，唱到风生水起。

该台节目副总监小猪（吴婉君）告诉本报说：“其实过去我们的新年歌主题，要么搞笑无厘头，要么正经走心。过去两年都没有搞怪，明年决定重回无厘头风格。”

《朗格里格朗》找来马来西亚著名音乐人陈建宏（William）作曲，已经离职的TP（胡天培）填词。

《朗格里格朗》MV将在明年1月3日在电台面簿官网上线。