王雷教法国人骂粗话 挨轰“丢尽新加坡人的脸”

卖鱼哥王雷个性率真，但言行举止备受争议，他受邀到法国直播带货，最近TikTok流出一视频，标题上打着“王雷在法国‘传播’我们的‘文化’”，教老外飙骂人的福建粗话，老外语气亢奋，边骂边手势齐放，相信未必了解原意。

此举引爆TikTok网友热议，炮轰王雷“真是‘下衰’（丢脸）到法国”、“新加坡的耻辱”、“听到这样的话觉得很厌恶”、“不觉得这么做很低级吗？”、“一点正能量都没有”、“传播低俗文化”、“简直是为老不尊教坏子孙，难道他自己的子孙不看他的直播吗？”

当中，一名读者萧先生（专业人士）致电《新明日报》发表意见，对于王雷在法国教老外爆粗举动表示不敢苟同，他义正言辞说：“王雷不久前不是还以‘作家’身份出席作家节吗？既然受委任代表‘新加坡作家’，在海外怎么可以不顾及新加坡人的形象，做出这么有损国家名声的事，实在太要不得！”

萧先生指出，王雷是本地草根艺人代表，人气爆表，能赚很多钱，“但不能因为直播卖粗话受欢迎，就一直走这样的低级趣味，越有名气就越不应该任意妄为，特别还在海外得意忘形，我衷心希望他能好好自我检讨，不要再做出这样哗众取宠的事！”

不过，也有少数网友持相反意见，认为“搞搞笑果而已”、“不喜欢就别看”，看直播就当消闲娱乐，何必认真？甚至有网友赞卖鱼哥“去到国外也教外国人，哈哈哈，太厉害了”！

王雷：攻击？我习惯了！

《新明日报》记者联系上王雷，提到因粗话招惹网友争议，他一派淡然：“攻击？习惯了，不攻击才怪，网络不可能没有攻击性的留言。”

问起为何教老外爆粗，王雷并未正面回应问题，但坦言并非首次直播爆粗，“我又没强迫酸民来看我的直播，他们可以选择不看啊！这些酸民留言对我起不了作用，我已经有500多场直播的经验了。“

读者批评王雷没顾及“作家”形象，他平静回说：“我不是作家，我只是卖鱼佬。”

筹款捐物资 助马国赈灾

虽言行受争议，但每个月在新马固定捐赠物资给低收入家庭的卖鱼哥王雷回馈社会，做慈善亲力亲为，不遗余力。

王雷人在法国，也在网上呼吁外界为马国水灾区捐赠物资，他很欣慰：“这次筹款我自己也吓一跳，我总共筹得60万马币（约20万新元），是筹集善款最多的一次！我会以最快的时间把物资送到受水灾影响的居民家里，谢谢网民的力量！”

他声言：“要感谢北马消防队和义工的配合，我们才能顺利把物资送去灾区。”

受救济的灾区包括：彭亨、雪兰莪等地。

直播营业额冲300万

王雷不讳言飞法国带货有压力，因为怕没人下单、商家回不了本就糟了，几场直播反应热烈为他打了定心剂：“这里的洋人好像没直播，店长看见我直播同时有3万2000人在线观看，当场傻掉！”

说到营业额，王雷透露“应该有300万了吧，还没真正去总结”，也因直播带货受欢迎，他临时多了两个直播邀约。明年3月再飞意大利直播。

虎年愿望 百万买工厂

与此同时，王雷明年1月中会乘搭新马航空VTL，飞吉隆坡直播几场，若有实体歌台，王雷也乐于参与，他没忘本：“歌台就是我的根。”

问起新年愿望，王雷由衷表示：“愿望是在新加坡把一间工厂买下来（估计花费？）可能要百万吧，然后身体健康，继续努力赚钱。”