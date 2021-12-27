犯错男人的道歉 你接受吗？

道歉有学问！他们这样道歉错了吗？

虽然《流行花园》里的道明寺说：“道歉有用的话，要警察干嘛？”但现实生活中，道歉就算没有用，也还是很重要。

最近“蕾神之槌”vs“宏慌之力”大战闹得沸沸扬扬，李靓蕾23日回应网友质疑“道歉那么重要吗？”，强调：“道歉很重要，因为人如果没有办法承认自己的错误，一直把自己的错误归咎于他人，就不会愿意悔改，也不会愿意改正。”

事实上道歉不但重要还有学问，道歉时的态度、语气和遣词用字都是成败关键。以下整理历来犯错男人的道歉的方式，一起看看其中的差别和效果。

王力宏的道歉文被批评没搞清楚道歉的对象。（互联网）

【王力宏】一步错，步步错！

事件：王力宏2021年12月15日认了与李靓蕾申请离婚，女方17日深夜在IG写下长文述说婚姻中遭受到王力宏和他家人不断怀疑、羞辱、冷暴力、婚前被迫签下不平等协议，还爆料王力宏有砲友、召妓等。

道歉方式：在李靓蕾连番猛烈炮火之下，王力宏20日在面簿和微博向父母、李靓蕾和孩子道歉。他写道：“左思右想，男人还是应该承担起所有的责任。我不再做任何解释和辩解，没经营好婚姻，给家人带来困扰，没给大众做好偶像该有的形象，都是我的错。在这里，给爸爸妈妈靓蕾孩子们郑重道歉。”

效果：王力宏没有第一时间道歉，而是由父亲出面为他辩解和指责李靓蕾的不是，第一步就已经错了。李靓蕾的爆料回应提到，他还私讯李靓蕾以豪宅作为条件，要求女方发文承认自己神志不清，结果惹火“蕾神”连环爆出猛料，抖出那么多大家不知道的事。道歉文开头一句“左思右想”也让人感觉有点不情愿，欠缺诚意。先跟爸爸妈妈道歉，再向李靓蕾和孩子道歉也遭人诟病，连台湾星座专家唐绮阳都看不下去，开腔批评：“连要道歉的对象都没搞清楚，要道歉的对象是她，不是大家，更不是你爸妈。”

罗志祥事发后没有辩解也没有恶言以对。（互联网）

【罗志祥】不啰嗦，道歉就对了！

事件：罗志祥在2020年4月23日被当时的女友周扬青指控多次劈腿，与多人有不正当的男女关系。

道歉方式：罗志祥在24日凌晨发文向周扬青道歉，“对于这份感情我要向周扬青小姐郑重的道歉，对不起，我错了！你在这九年里为我付出了全部，是我不懂得去珍惜这段感情，不懂去珍惜一个最爱我的人，幼稚及侥幸的心态一次又一次欺骗你，让你受伤、难过，我确实犯了很多的错误，我也要向被我欺骗过以及不尊重过的所有女性道歉，对不起，我会承担这一切的后果。”

效果：罗志祥的形象因为周扬青的爆料而跌到谷底，但他没有辩驳并快速地向女方道歉。他的道歉文中都只说周扬青的好话，承认所有的错都是自己的错，且不论外界是否买单，至少让人感觉有诚意，能将伤害减低。

许志安第一时间召开记者会，一脸憔悴地道歉。（互联网）

【许志安】伤害天后是我最大的错！

事件：许志安在2019年4月16日被爆出外遇艺人黄心颖，两人在德士内狂亲狂摸，让他多年的好人夫形象尽毁。

道歉：许志安在新闻爆发当天就召开记者会，声泪俱下地道歉，“我要为家人、Sammi家人、爱我的人致以万分歉意，因为自己做了一件不可弥补、不被原谅的事，而这个错，我深深地反思自己，我是一个丑恶的人。”他形容自己是“坏了的人”，希望大家给他时间找回自己。

效果：能够当天就召开道歉记者会，香港人危机处理的方式和速度叫人佩服。不闪躲不逃避永远是最好的方式，许志安在记者会上一脸的憔悴和内疚，并以暂停工作来惩罚自己，可惜至今都没有翻身机会，大众始终无法原谅他伤害郑秀文的过错，只能说，天后的男人，哪有那么好当呢？

阿翔第二次认错时哽咽鞠躬。（互联网）

【阿翔】重要的事要说两遍！

事件：“浩角翔起”的阿翔（陈秉立）在2019年6月被直击当街与工作拍档谢忻激吻爆出婚外情。

道歉：阿翔在事发后首次现身受访时态度轻浮，笑着以“不好意思，对不起喔”来回应出轨，遭到网民群起炮轰。6天后他与拍档浩子召开记者会，数度哽咽并鞠躬道歉，这才稍微平息了众怒。他在记者会上承认自己犯了非常严重的错误，承诺在未来的日子里会加倍努力守护老婆和孩子。

效果：阿翔第一次道歉时的态度让人傻眼，那一副吊儿郎当的模样和第二次在记者会上的哽咽激动形成强烈对比，不免让人怀疑第二次道歉的真诚度，这是何苦呢？第一时间好好道歉好好忏悔，不就不用再说第二遍了吗？

陶喆记者会上透露是女方主动。（互联网）

【陶喆】道歉兼喊冤不够风度

事件：陶喆于2015年6月29日遭“最强小三”杨子晴爆料婚后曾出轨。

道歉：陶喆7月7日召开记者会，承认有出轨的行为并向太太、家人和歌迷道歉。他当时说：“对这件事情我觉得很抱歉很羞愧，这件事情发生后，我已向老婆、岳父母和母亲说明，我知道他们很生气，不能相信、也很难过，对我很失望，但还是选择原谅我。”他也提出“事情并不是那么单纯”，暗示自己有冤屈。

效果：陶喆道歉还顺道喊冤，透露是女方主动邀他去开房，质疑是遭对方设局，并指对方发布故意删减及编排过的聊天纪录误导公众。但偷腥这回事，一个巴掌拍不响，也难怪杨子晴会不甘示弱地反击：“如果不愿见我，难道是我用枪指着你逼你来见我？”。