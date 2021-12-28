《香港跨年倒数》 在线与MIRROR、Gin Lee等迎接2022年

时隔3年，《香港跨年倒数》演唱会终于迎来现场观众。这场演唱会将以崭新的形式，并在配合防疫措施的前提下，在西九文化区艺术公园举办。虽然没办法亲身到现场体验热闹气氛，但新加坡的观众这次可以透过zaobao.sg的直播同步“飞往”香港一起跨年。除了灯火灿烂的维多利亚港，演唱会更请来一众年轻歌手，与你共度2022年的第一天！

演唱会上有谁？他们有什么表演实力？一起来看看！

记住这个名字 —— MIRROR

MIRROR的诞生源自香港Viu TV于2018年的选秀节目《全民造星》。（图/面簿）

或许，你最近频繁看到这个名字，却还在疑惑他们是谁。

前不久刚公布的香港Google关键字搜索榜单中，与娱乐及流行文化相关的前三名被MIRROR及其成员占据。单凭数据说话，称MIRROR是香港全城最受关注的娱乐明星一点也不为过。

但，这道道地地的香港男子组合绝非突然冒起。MIRROR的诞生源自香港Viu TV于2018年的选秀节目《全民造星》，Viu赛后签下12名参赛者，他们在同年的11月3日正式组团为MIRROR进军乐坛。

成军3年，2021年可说是MIRROR的丰收年。除了推出多支单曲，更一连举行了6场演唱会、拍摄了团体的综艺节目。谈及明星的人气，广告绝对是一大指标。MIRROR今年便接下许多国际品牌在香港的代言，从交通工具的广告，到户外的LED荧幕看板，曝光率极高，“无处不在”的身影不难联想到之前有媒体这么形容这个组合：“7至77岁都有‘镜粉’（MIRROR的粉丝） ”。

“12-1=0”？这不是奇怪的数学题，而是镜粉的信念！

Viu TV董事兼总经理鲁庭晖曾谈及同时签下12人并不是节目一开始就决定好的。本来节目的冠亚季军是一定会签下的，但在节目后的讨论过程中，出现了每个制作人员都各自“心有所属”的情况。他们“不舍得”放弃任何一人，才会有了之后的MIRROR。于是这个“团魂满满”（粉丝界用语：成员间以团体利益为优先，对彼此有义气）的精神也影响了镜粉。“12-1=0”，“少了任何一个成员的MIRROR便不完整”的信念成了镜粉的坚持之一。

MIRROR甚至让香港娱乐圈出现“死灰复燃”的迹象。自“四大天王”后再次涌现的全城追星热潮也引起许多讨论。有人说这是香港政治运动事件下的产物、有人说是后疫情时代间接导致的、有人更开始“预言”，MIRROR到底能否走出香港。尽管质疑声总是会伴随人气而出现，但在严重青黄不接的香港娱乐圈横空出世并屡次突破，MIRROR本身的出现不也已经是个奇迹了吗？

从选秀比赛出道的MIRROR，从舞者到精通乐器，成员们都各怀绝技，唱跳实力兼具。届时，他们是否会用一组唱跳舞曲如《All In One》、《BOSS》等嗨翻全场？或是，会带来近期刚发行的圣诞单曲《12》来温暖大家的心呢？

唱将新势力 —— GIN LEE 李幸倪

李幸倪刚于12月初举办了一场《Your Faithfully》演唱会。（图/面簿）

暌违3年，李幸倪刚于月初举办了一场《Your Faithfully》演唱会。看过她的表演的人或许很难想象，这个有着多首粤语歌代表作的实力派唱将来自马来西亚新山。刚到香港时，Gin连一句粤语都不会说。

从不懂粤语到在香港拿下许多奖项，李幸倪一路走来并非一路风顺。她凭着努力和韧性一步步踏实地走到今天。还没学会说粤语时就被安排要录制粤语歌曲，她提前在家将所有发音念了200遍，连资深制作人都未发现她不懂粤语。逐渐适应基本的日常生活用语后，李幸倪并不满足。2017年，她甚至报名参加了香港中文大学专业学院的粤语课程，希望可以追求“字正腔圆”的广东话。

在香港出道十年之际，李幸倪接下无线电视的音乐选秀节目《声梦传奇》，担任导师一角。她更与歌神张学友合作，共同演绎了《日出时让街灯安睡》，让更多人认识她的声音。十年一刻，默默努力的追梦人，终于有天登上了自己梦想中的那个舞台。

专注热爱的事业上 —— 郑欣宜

现在的郑欣宜已放下对减肥的执念，专注在自己热爱的音乐事业上。（图/面簿）

提起郑欣宜，许多人的印象都是沈殿霞、郑少秋的女儿。但这个当年跟在妈妈身后的星二代，不知不觉已经是被许多后辈说“我是听你的歌曲长大”的前辈了。

与许多女明星一样，郑欣宜也曾被身材问题所困扰。为了进入娱乐圈，17岁的她便开始了减肥之旅，之后反复上升、下降的体重让她意识到身心因减肥而受折磨，健康才是最重要的。现在的她不会再因身材而自卑，反倒是放下执念，专注在自己热爱的音乐事业上。

近年，郑欣宜在音乐上也屡创佳绩。《@princejoyce》一曲展现出独特的个性与自信；《先哭为敬》、《最难行的路》也陆续让大家听到“实力派”的郑欣宜。

除此之外，参与演唱会的其他歌手还包括江海迦（AGA）、许廷铿、冯允谦，以及勇夺英国《留声机》杂志“年度管弦乐团大奖”( 被誉为古典乐界奥斯卡奖）的香港管弦乐团。实力坚强的新鲜阵容，势必将气氛炒到最高点！

香港跨年倒数演唱会

日期／时间：12月31日（星期五）／晚上10时

票价：免费

详情：可通过联合早报面簿 或 早报生活娱乐面簿 观赏

参与艺人：江海迦（AGA）、许廷铿、李幸倪（Gin Lee）、冯允谦、郑欣宜、MIRROR、香港管弦乐团