被判入狱三年 这个和尚打败BTS登全球第一帅

美国电影网站TC Candler今天宣布百大帅哥名单，第一名由2021年爆红的缅甸和尚模特儿、艺人Paing Takhon夺下，曾得第一名的防弹少年团（BTS）成员V则拿下第3名的好成绩。第二名是“雷神”Chris Hemsworth。

25岁的Paing Takhon身高188公分，一身刺青还留乌黑长发，却因曾拍剃光头发、穿上袈裟的照片，引起瞩目。获封“亚洲水行侠”的他，2014年以模特身份开始当艺人。今年缅甸军事政变发生后，他反对缅甸军政府而在4月被逮捕，之后一直被关押在环境恶劣的监狱中。

今早各大媒体报道他被判入狱三年，没想到现在又传来他在百帅榜中荣获第一名的消息。

最帅的华人是第11名的中国艺人肖战。

另一方面，全球百大最美脸孔排行榜，第一名由韩国女团Blackpink成员Lisa夺下。曾得冠军的Twice成员周子瑜排名第七，也是排名最高的华人。

TC Candler 2021全球百大帅哥前十名：

第1名：Paing Takhon

第2名：Chris Hemsworth

第3名：BTS成员V

第4名：Timothee Chalamet

第5名：BTS成员Jungkook

第6名：Henry Cavill

第7名：Lucien Laviscount

第8名：Dean Schneider

第9名：PewDiePie（Felix Kjellberg）

第10名：Jason Momoa

TC Candler 2021全球百大美女前十名：

第1名：Blackpink成员Lisa

第2名：Emilie Nereng

第3名：Halima Aden

第4名：Ivana Alawie

第5名：Nancy Jewel McDonie

第6名：Yael Shelbia

第7名：Twice成员周子瑜

第8名：Lyodra Ginting

第9名：Jasmine Tookes

第10名：After School成员Nana