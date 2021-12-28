马国“世界华人经济论坛” 赖宇涵获“最有才华艺人奖”

曾以为一辈子要靠父母，Ah Boy赖宇涵东区买公寓，34岁荣升业主，昨晚在马国赢得“世界华人经济论坛”活动“最有才华艺人奖”！

人在吉隆坡的宇涵昨晚出席“世界华人经济论坛”活动，手捧“最有才华艺人奖”，他笑说：“非常意外啊，有才华、比我努力的人多的是。”

“能在2021年得奖，对我算是很圆满的一年！”他感性地说。

赖宇涵是Ah Boy中的多面手，能歌善舞，能主持、会演戏，还能写剧本，尤其精通社媒拍摄，他一手塑造出个性跋扈、假厉害却充满喜感且不失正能量的“暴牙菇”人物爆红马国，熬出演艺春天！

事业渐入佳境之前，宇涵一度很彷徨：“以为像我这样的人很难赚到钱，一辈子只能靠父母住在一起，没能力供房子......”

宇涵毕业于国大电脑系，19岁涉足演艺圈，“我的压力在于拥有大学生文凭，一度月入才2000，到了30岁，看到朋友都买房买车，大家难免会比较，家人觉得演艺之路不能当饭吃，我更要努力证明自己是可以的......”

他念书时就半工半读当“咖哩菲”，有戏拍的话一天赚50至80元，一个月忙几天，但他觉得这是演艺必经之路，不曾抱怨，“我要的就是一个机会！”

东区买公寓

宇涵近年赚到点钱，时机成熟，父亲鼓励他置业，还帮眼看房子，10月初，宇涵看中东区一间小公寓单位，首次荣升业主。

“我要声明，我有积蓄，但也有家人帮我分担首期，我可不是一夜暴富。”宇涵笑着说。

宇涵经常自我提醒，吃亏等于赚到，做人做事别怕吃亏，“我不要昙花一现的光辉，我要稳稳地跑完这场马拉松。”

曾几个月没工作

他曾经历几个月都没工作的日子，被冷待当然有，“（表演）免费送上门都吃闭门羹，当时觉得自己很失败！”

梁导是他的伯乐，发掘他的演艺才华，他努力勤奋、肯学敢博，近两年因为疫情，点子多多的他成功创建了网络喜感人物暴牙菇视频，为艰苦小市民带来欢乐。

“暴牙菇的存在也让我看开了一些东西，比较暴牙菇，我比较敏感、顾虑多。”

觉得自己红了吗？“不觉得自己红，只是工作量多了，最近被更多人认可，但我还是要告诉自己莫忘初心，不要只是为了钱工作。”

宇涵为《男儿王》撰写剧本，还因《男》首次踩上金马红毯，语气自豪：“我用成绩和行动证明给行内外的人，我对娱乐搞笑的热衷可不是‘玩玩啊你以为’！”他忽然搞笑爆出一句暴牙菇口头禅。