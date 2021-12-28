狮城婚宴再展延 潘嘉丽为老公甘心下厨

原是“十指不沾阳春水”，本地歌手潘嘉丽为老公甘心下厨炒菜做饭。

旅居台湾的本地歌手潘嘉丽，去年2月与音乐制作人Roger游政豪在台湾登记结婚，并在同年11月20日在台北晶华酒店举办婚宴，但狮城婚宴却因疫情关系，至今尚未举办。

日前，潘嘉丽推出了最新单曲“最后一次”，人在台北的她接受本地媒体联访时，提及狮城的婚宴，她告诉本地媒体说，因为疫情关系，新加坡的婚宴又将再度展延。

“其实我原本打算新加坡的婚宴能在台北之前，也就是去年的10月20日，但疫情关系，我们只好暂时取消，至于什么时候举行，真的，还不知道，要看疫情。”

她笑着告诉记者：“我们已经付了最高的按柜金，确保餐馆可以‘无限期’让我们延期......”

问她付了多少钱？

潘嘉丽不愿透露，但只说：“不会太多啦！”

不过，潘嘉丽希望本地的婚宴能尽快举行，“那天冬至，和老公家人吃饭，他母亲对我说，‘我至今都还没见过你母亲’，确实，至今我们两家人的长辈都还没见面呢！”

潘嘉丽近日频频下厨煮饭做菜给老公吃，但不说不知，她原来是“十指不沾阳春水”。她说，以前她很讨厌进厨房，而母亲也把她们姐妹当公主看待，不允许她们进入厨房，所以，她从来都不会煮饭做菜，不过，自从疫情暴发后，除了拍戏之外，潘嘉丽就宅在家中，于是就开始做菜烧饭。

潘嘉丽也说，这些菜谱都是来自妈妈的，“我不懂就打电话给妈妈，她知道后，还笑我说，你以前都不爱下厨，怎么现在会下厨了。”

问潘嘉丽，她老公Roger给她烹饪打几分？“他只能给满分咯！”

要活在当下 珍惜身边人

提及最近她推出的最新单曲“最后一次”，这是很多年前的一首网络夯歌，潘嘉丽说，是友人推荐给她听，她觉得很有意义。

“尤其抗疫近两年，有些人不幸的因此痛失珍爱的人，有的人也因为分隔两地而连见上最后一面有的机会也没有，曾经被我们视为理所当然的一些事情，因为这一次的疫情而提醒了我们世事无常，要记得珍惜。”

潘嘉丽说，这场疫情让她更懂得活在当下和珍惜身边的人。

“其实父亲过世，让我感触很多，因为以前我和他很少时间相处，也不常给他电话或和他进行视频，只是简讯他，现在他不在了，我连机会都没有了，再加上这两年的疫情，更让我感触极深，要活在当下和珍惜身边人。”