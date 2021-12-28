被评“拍电影像拍MV” 韩国年度最差演员是这两位

（首尔讯）偶像组合的成员都不会演戏？

韩国第5届酸莓电影奖（Raspberry Awards）评选结果出炉，男团EXO成员Park Chanyeol（朴灿烈）与女团Red Velvet成员Irene被评为2021年推出作品的演员中演技最差的两人。

韩国的酸莓奖比照美国的金酸莓奖，又称覆盆子奖、山莓奖，每年都会评选出年度最差电影和演员。

在今年的评选中，出演《盒乐不为》（The Box）的朴灿烈获得22张选票中的8张，成为了年度最差演员。评委们对他的评价是：“身为偶像艺人最大的缺点是把演技当做兴趣”“再次证实不能因为偶像的人气而直接让他担任主演”“做好唱歌本分就好”。

《盒》讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但已潦倒的制作人，一起展开一场音乐旅行。

出演《 双层肉排》（Double Patty）的Irene，以6张选票名列第二位。评委们对她的评价是：“为什么要在大银幕拍MV”“演技就像是富二代在体验打工”“幸亏长得漂亮”。

《双》讲述年轻人的成长史，裴珠泫饰演主持人志愿生。

在年度最差电影评比中，《龙屡阁1》与《龙屡阁2》获得22张选票中的8张而名列第一位。评委们的评价是：“剧情老套演技惨不忍睹”“这样的电影都能拍两部，还有没有良心”。