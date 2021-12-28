“蜘蛛侠”到底多有钱？试驾保时捷后直接开回家！

（洛杉矶讯）目前热映中的《蜘蛛侠：不战无归》（Spider-Man：No Way Home）票房大旺，在十天內全球票房破10亿美元（13.5亿新元）。它也因此以1亿美元之差超越中国片《长津湖》，成为全球年度票房冠军。

男星Tom Holland（汤姆霍兰）凭借片中第三代“蜘蛛侠”一角红遍全球。据美国网站指出，Holland目前淨资产至少2400万新元。有资深媒体人爆料，他名下有3家公司，难怪之前曾试驾保时捷，然后毫不犹豫把新车直接开回家。

Holland自2016年加入漫威电影宇宙，在《美国队长3：英雄内战》（Captain America: Civil War）初登场的片酬仅34万新元。2017年主演《蜘蛛侠：英雄归来》（Spider-Man: Homecoming），他的片酬直接大跃进破200万新元。隔年《复仇者联盟3：无限之战》（Avengers：Infinity War），他的片酬再翻倍破400万新元。

据美媒报道，Holland透露自己和漫威及索尼各签三部片约，三方可能会再合作一部电影，目前外传新片会是《猛毒3》（Venom 3）或新版《神奇4侠》（Fantastic Four）。