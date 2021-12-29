吴念真：陈松勇有“四福气两亏欠”

（综合讯）台湾金马影帝陈松勇本月17日病逝，享寿80岁，28日上午于台北第一殡仪馆办家祭及公祭，由导演吴念真代表家属致词，到场致哀的艺人包括朱延平、狄莺、王满娇、周丹薇、吴敏、庹宗华、康凯、江祖平等人。陈松勇将于明年1月6日树葬，长眠于法鼓山。

陈松勇留钱给看护 印尼媒体纷纷报道

陈松勇一生未婚无子，生前陪伴照顾他的是相处近八年的印度尼西亚看护Yule；举行家祭时，除了陈松勇的两个弟弟，Yule也站家属答礼位置。

由于陈松勇身后留了200万台币（约10万新元）给看护，因此印尼主流媒体也纷纷报道此事，许多印尼网民都说陈松勇是大方的好雇主，也认为Yule很有福气，遇上这样的好人。至于其他财产分配，陈松勇二弟说，遗产、遗嘱一事将会找律师商讨。不过Yule直言，这八年来都没有看过这个二弟，直到陈松勇过世后，对方才到家中的灵堂上香。

Yule受访时说以前陈松勇都坐在椅子上睡着，如今“爸爸”走了，“晚上爬起来，都觉得心里空空的”，以往会用轮椅推陈松勇到外面散步，“现在他走了，没跟他去，感到怪怪的。”

吴念真致词时说：“很少拿稿子讲，在家属交代下，跟送行的长官亲朋好友说，勇伯很讨厌人家讲文言文，把话讲很久，我尽量把话讲很短，今天冷，还有这么多人来送他，这是福气之一。他选择电影电视这行扬名立万，遇到很多贵人，衣食无缺，这是福气之二；他一身率性，无酒不欢，还可以活到高寿80，这是福气之三；晚年病痛的时候有犹如亲人一般的Yule贴身照顾，让他晚年不至于孤单，这是福气之四。”

不过吴念真也提到，陈松勇一生中有不少亏欠，一个是因为性格率真，常常在心直口快下伤人，希望被他无心伤害的人能够一笑泯恩仇；第二个则是人生中遇到很多贵人，却来不及回报。吴念真表示家属会遵照陈松勇遗愿，除了会给亲如女儿的Yule一笔钱，也会捐款给公益团体作为回报。