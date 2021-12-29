两年没回家 潘嘉丽会向妈妈讲肉麻话

本地歌手潘嘉丽去年11月与台湾音乐人游政豪在台北办了婚礼，之后定居当地并在那里发展事业。除了唱歌，潘嘉丽也参与演出台湾电视剧《女力报到》，而该剧本月中已杀青，两年没回新的她却暂时没打算回来。

潘嘉丽在台北接受本地媒体电访时解释，虽然从台回新无须隔离，但从新回台要隔离14天加7天自主管理，会影响工作。

去年的台北婚礼因为疫情，她的家人都无法出席，本地的婚礼也因为疫情一再延期，她说：“新加坡的婚礼本来定在台北之前，已经延了五六次，但一定会办，因为我们已经付了餐馆订金。”她说本地的婚礼只会请五六十人，主要是让两家人见面，“我冬至回台中夫家，家翁家婆说还没见过我妈。”

《女力报到》拍了近两年，潘嘉丽说：“在这之前，我不知道自己会演戏，现在更是爱上演戏，已经跟公司说接下来还要演，要多演才会进步。”

她刚发行新单曲《最后一次》，问她回归歌手身份的心情，她说：“其实没有觉得有太大的不同，因为我在《女力》的角色是要成为歌手，所以一直在唱歌。不过因为疫情，好久没有现场演唱，接下来有一场跨年演出，终于可以再上台唱歌，很期待。”

《最后一次》是一首网络夯曲，唱出要及时说爱的心情。潘嘉丽分享说：“这是我现在的心境。我以前很少给家人传短信或打视讯电话，但这两年没有回家，妈妈年纪也大了，我会常打电话回家跟妈妈聊天，还会说一些肉麻的话，像是我爱你，我想你，以前都不会这样。爸爸在世时，我因为工作，很少跟他见面和谈话，他过世后我才觉得遗憾，要跟他说这些话也没有机会了。”

为老公下厨，以行动表现爱

是不是也常跟老公说肉麻的话？她撒娇说：“这不一样，面对另一半，女生还是要有矜持，不然对方会把你当作理所当然。不过我老公会说啦，他说的时候我就会回应。”她透露自己是“行动派”，会用行动表现爱。“我拍戏就算很忙，也会赶回家煮饭，我是这么讨厌进厨房的人，我妈也吓到，她以前是把我们姐妹当公主。”

被问到有哪些拿手菜，潘嘉丽说她煮的都是家常菜，会问妈妈食谱，老公也很赏脸。不过也有失败的时候，她有一次想尝试西餐，就烤了自己很喜欢的球芽甘蓝（brussels sprouts），结果老公只吃了半个。她笑说：“我还是做中餐好了。”