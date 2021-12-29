狮城拍片挑战不伦恋 韩星金昭昀学福建俚语

芳龄27岁的金昭昀外形充满灵气，不久前来新参与本地百万导演孙立人操刀的都市电影《今夜不回家》。

她在拍片期间入乡随俗，竟跟孙立人学会了一句本地人常爱说的福建俚语“哇老”（我的天！）说的时候还以手势加强语气，令人忍俊不住。

立人受访告诉《新明日报》：“因为我教她对一件事反应很惊讶时，就可来一句‘哇老A'！"

由于金昭昀只说韩语，记者采访她时，得通过一名华语说得很溜的韩星李诚璨从旁翻译，真得谢谢他热心帮忙！

若未婚先孕……

金昭昀对《新明》透露，除了演戏，她从小就喜欢装饰房间，曾梦想成一名室内设计师甚至是建筑师。

在《今》中，金昭昀与朴正佑发生师生恋，学生时代的金昭昀可曾恋上老师？

“没试过爱上老师，但有过自己非常尊敬的老师，会很认真的上对方的课（你赞成师生恋吗？）不赞成！”

除了挑战不伦恋，金昭昀《今》中还演一个未婚先孕的女生，她怎么看未婚妈妈？

“如果真的（未婚）怀孕了，因为是宝贵的生命，不可能抛弃，但怀孕之前还是会小心翼翼（照顾‘安全’？），不能不考虑成为未婚母亲的各种情况。”金昭昀直言未婚先有未必被广泛祝福，因此并不是很好。

爱上狮城沙爹

《今》中的男友与她年龄差距大，私底下，金昭昀能接受多大的年龄差距？

“我也不能很敢确定的说‘不’，但和同龄男生谈恋爱应该更能沟通，我能接受的年龄差距大概介于2至4岁之间。”金昭昀坦言。

提到对手演员朴正佑，金昭昀说：“对他的第一印象是有种非常冷漠的感觉，但通过第一次彩排，已感觉这是一个令人舒服的对手。”

金昭昀表示，她在《今》演绎的角色跟她本人差距很大，演出挑战不小。

来新这段期间，她爱上狮城环境：“因为我不太喜欢寒冷气候，很喜欢新加坡暖和的天气 ，这样的环境对我来说是特别棒的！”

问起狮城美食，这名漂亮女星说：“我觉得沙爹配花生酱最好吃，哈哈，希望韩国也有！”

拍摄NG逾10次

《今》导演孙立人受访表示，金昭昀待人非常有礼貌，但来新拍电影对她有“新韩文化震撼”，“因为她发现本地导演并不如韩国那般较有年纪、严肃、凶，反而较能打成一片。”

金昭昀很敬业，但碍于语言隔阂，她开始有点“抓不到”孙导意思，加上新片必须自己设计对白，她NG频频超过10次以上。

“她从零开始，后越拍越顺，从一个甜美女生演到感觉被欺骗，男方不认账，她演绎崩溃绝望情绪，我对她的表现挺满意！”

《今夜不回家》导演孙立人。 （受访者提供）