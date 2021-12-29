示爱照获2000万点赞 蜘蛛侠竟只排第十

风行全世界的社媒平台Instagram公布年度最多人点赞的照片排行榜，前十名几乎都被体育明星和演艺明星分享的照片包办。

当中，足球明星最受欢迎。前十名就占去四席，还拿下冠军。其他六席，歌手占三个，影星一个，电视真人秀明星一个，素人竟然也有一个。

唯一上榜的影星是英国男星Tom Holland。他主演的《蜘蛛侠：不战无归》（Spider-Man：No Way Home）上映后，以破13.5亿新元的耀眼佳绩，一举衝上年度全球票房冠军。他与25岁的美国女星Zendaya Coleman连续在三部《蜘蛛侠》系列片中谈情说爱，结果假戏真做，粉丝们都欣喜接受。

两人的恋情7月曝光，9月1日Holland在IG祝女友生日快乐，并以“我的MJ”（片中角色名字）官宣示爱，该帖引来1960万人点赞，成为年度点赞数第10名的照片。

Tom Holland（左）和Zendaya Coleman官宣示爱照片，排名第10。（IG）

美国新一代人气创作女歌手Billie Eilish，分享她的金发新造型，和性感Burberry马甲外罩风衣，各获2300万和2210万点赞数，排名年度第4和第6。

Billie Eilish的服装和发型，引全球注目。（IG）

美国真人秀女王Kim Kardashian的美妆女王妹妹Kylie Jenner，9月8日开心秀出验孕棒显示“怀孕”的照片，宣布怀了第2胎，吸引2460万人点赞，排名季军。

Kylie Jenner不必露面，凭验孕棒照片就获得第三名。（IG）

美国歌坛天后Ariana Grande5月26日公布与地产仲介Dalton Gomez的结婚照，并分享15日的婚礼照，场面浪漫温馨典雅，有2670万人点赞祝福，成为年度亚军照片。

Ariana Grande（右）和Dalton Gomez的婚纱照，浪漫动人。（IG）

今年人气最高的照片，又是来自葡萄牙足球巨星Cristiano Ronaldo！蝉联冠军的他，10月28日与女友Georgina Rodriquez宣布他们将迎接一对双胞胎，还秀出清晰的超音波照片，吸引3230万个按赞数，

Cristiano Ronaldo与Georgina Rodriquez宣布怀双胞胎喜讯的照片是人气冠军。（IG）

阿根廷球星Lionel Messi虽然排名输给死敌Cristiano Ronaldo，却在数量上压倒对方。他一口气有3张照片登上十大。

第5、7与8名。他在8月11日与巴黎圣日耳曼足球队签约发布的照片，获得2210万点赞，排名第5；7月11日抱着美洲杯合照，共有2200万人点赞；8月8日发布将离开巴塞罗那足球队的记者会照片，有2120万个点赞。

Lionel Messi宣布加盟巴黎圣日耳曼球队（左上图）。和美洲杯合照（右）、宣布离开巴塞罗那三张照片，都打入十大。（IG）

明星和名人垄断排行榜，那素人还有上榜的机会吗？有的！

第9名就出人意表的来自一个素人。位于加勒比海的罗阿坦岛（Roatan）上水族馆的一名专业美人鱼，亲切地跟一名小女孩挥手打招呼的画面，看似平平无奇，竟然吸引2020万人点赞！