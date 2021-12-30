王子传恋上郭雪芙 前女友说话了

（台北讯）今年6月，台湾男星王子（邱胜翊）与香港女星邓丽欣宣布分手，不料昨天（29日）传出王子有新恋情，对象是另一女神台湾女星郭雪芙。

王子和邓丽欣2018年谱出相差六年的姐弟恋，三年来不时晒合照高调放闪，可惜因疫情长期分隔两地，终在今年6月宣布分手。有台媒拍到王子近日多次进出郭雪芙家停车场，每次都小心翼翼换车前往。据报道，王子搭德士进停车场，离开时却自驾其白色名贵房车离开，推测王子座驾已进驻女方邻里。

媒体还翻出当年他跟杨丞琳交往时的躲藏伎俩，指他曾为了保护感情，委曲求全弯腰躲在车子后座，让狗仔从外面看进车里，没看见乘客。

王子与郭雪芙已认识十年以上，当年分别以棒棒堂及Dream Girls偶像组合出道，不时有合作机会。但直至今年合作拍电影《山中森林》才愈走愈近，三个月前在台湾街头一场亲吻戏连吻了6次之多，估计吻出了恋情，爆假戏真做。

对于两人秘恋，女方的经纪人回应是“正常朋友之间来往，没什么要多作回应的”；男方所属“喜鹊娱乐”则说：“一直都是好朋友，谢谢大家关心。”

在香港的邓丽欣被媒体问及前男友的绯闻时说：“不评论太多了，真也好假也好，都祝福他。”她也说，来年没想交男友的事，最重要是开心生活，身体健康。