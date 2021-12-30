新剧苦战赵丽颖 周迅自揭感情世界抢眼球

（北京讯）由周迅搭档黄磊合演的中国电视剧《小敏家》开播以来备受看好，不料遇到赵丽颖及绯闻男友王一博的古装剧，以及张若昀的武侠剧联手夹攻，三剧如今陷入大混战中。

本月中国各家电视台推出多部重头剧，其中周迅跟黄磊相隔20年再续前缘演出的家庭伦理剧《小》，播出后成为湖南卫视首播收视最高剧集，有望成为该台网上视频平台及电视台的年度冠军作品。可是同月跟她争收视的强敌众多，包括“百亿点击女王”赵丽颖转型之作《谁是凶手》，赵与绯闻男友王一博领衔的古装剧《风起洛阳》，还有张若昀挟热爆剧《庆余年》的余威推出武侠剧《雪中悍刀行》。

四大话题剧经多番比拼后，由12月1日起至昨日（29日）为止，周迅主演的《小》剧在某热搜网中“热度累计”远胜赵丽颖的《谁》，但单日冠军只有4次，《雪》有11次，《风》最高有24次。周迅“姜愈老愈辣”的定论被打破，王一博则帮赵丽颖争回一口气。

虽然周迅的新剧热度略逊，可是论演技及专业精神，她都受到高度赞许。她在剧中再次克服被嘲有老态的阴影，更为切合助产护士角色以素颜演出，之前一场哭戏更被指哭出四种层次感。不过，也有网民疑似太入戏而对剧集发出“抵制”声音，指她和黄磊的中年“二婚恋”演出太甜蜜，“投诉”两人有宣扬离婚再结婚的不良讯息。

不知是否因为相隔七年再担正的新剧收视处于苦战局面，有媒体指她近期频出席活动争取曝光，更上综艺节目自爆情史抢热度。周迅罕见地在节目中自爆过去根本不懂恋爱，所以不值得有完美婚姻，如剧中的角色一样：“每次都过于沉醉于自己的世界中，最后才发现对自己不够了解。”又说现在选对象，只求对方有才华、诚实、幽默、有责任感，似乎跟她传绯闻的乐队结他手卓越完全符合条件。